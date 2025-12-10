Nuevos controles de la CBP para entrar y salir de Estados Unidos: los datos privados que verificarán los agentes fronterizos

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) implementará nuevos controles para los extranjeros que entren o salgan de Estados Unidos. Entre las normativas anunciadas, destaca que a ciertos viajeros se les solicitará datos privados.

Nuevos controles de la CBP para entrar y salir de Estados Unidos fueron aprobados

La agencia informó sobre las actualizaciones en las actividades de recopilación de información en un aviso publicado en el Registro Federal este miércoles 10 de diciembre, aunque no especifican la fecha exacta de entrada en vigor.

La CBP implementará nuevas directrices para el Formulario I-94 y el Sistema Electrónico de Autorización de Viaje (ESTA) Archivo

Los cambios fueron aprobados por la Oficina de Administración y Presupuesto (OMB, por sus siglas en inglés) a través de una autorización de emergencia, “con la justificación de un evento imprevisto” y razones para creer que seguir el proceso normal de Ley de Reducción de Trámites de 1995 resultaría en daño público.

Sin embargo, aunque los nuevos controles fueron aprobados, el aviso está en un proceso de comentarios, que deben enviarse a más tardar el 9 de febrero de 2026 para garantizar su consideración.

La CBP solicitará datos privados a extranjeros que soliciten el ESTA

El aviso indica que para cumplir con una Orden Ejecutiva del presidente Trump, la CBP ha añadido las redes sociales como dato obligatorio para la solicitud del Sistema Electrónico de Autorización de Viaje (ESTA, por sus siglas en inglés). Este nuevo control requerirá que los peticionarios proporcionen sus usuarios de los últimos cinco años.

LA CBP añade las redes sociales como un elemento de datos obligatorio para las solicitudes ESTA Freepik

Además, la dependencia añadirá varios “campos de datos de alto valor” a la solicitud ESTA, cuando sea posible. Esto se suma a la información ya recopilada.

Los campos de datos de alto valor incluyen:

Números de teléfono y direcciones de correo electrónico utilizados en los últimos cinco años.

de correo electrónico utilizados en los últimos cinco años. Direcciones IP y metadatos de fotografías enviadas electrónicamente.

y metadatos de fotografías enviadas electrónicamente. Nombres, fechas y lugares de nacimiento de los miembros de la familia (padres, cónyuge, hermanos, hijos).

de los miembros de la familia (padres, cónyuge, hermanos, hijos). Números de teléfono familiares utilizados en los últimos cinco años.

Residencias de familiares.

de familiares. Biometría: rostro, huellas dactilares, ADN e iris.

Números de teléfono comerciales utilizados en los últimos cinco años.

comerciales utilizados en los últimos cinco años. Direcciones de correo electrónico comerciales utilizadas en los últimos diez años.

El ESTA es un sistema automatizado que determina si los ciudadanos de los países participantes pueden viajar a EE.UU. bajo el Programa de Exención de Visa (VWP, por sus siglas en inglés) sin visado.

Carga de fotos para el sitio web y el móvil del ESTA: nuevo requisito

La CBP también actualizará el sitio web de la solicitud del ESTA para exigir a los solicitantes que proporcionen una fotografía de su rostro, o selfie, además de la captura de la página biográfica del pasaporte.

Asimismo, tiene previsto actualizar la aplicación móvil y exigir que las solicitudes de terceros incluyan una selfie o fotografía del rostro del solicitante. “Estas fotos se utilizarán para garantizar que el solicitante sea el legítimo titular del documento utilizado para obtener la autorización del ESTA”, explica la agencia.

Actualmente, los solicitantes pueden solicitar que un tercero solicite una ESTA en su nombre. Si bien esta actualización no eliminará la opción, terceros, como agencias de viajes o familiares, deberán proporcionar una fotografía del solicitante.

La CBP actualizará el sitio web de la solicitud del ESTA Customs and Border Protection

El cambio que impacta en el proceso de salida de EE.UU.

La CBP implementará una nueva función en la aplicación CBP Home, o en cualquiera posterior, que permite a los extranjeros sujetos a los requisitos del Formulario I-94 que salen de EE.UU. proporcionar voluntariamente datos biográficos de sus pasaportes u otros documentos de viaje, imágenes faciales y geolocalización para demostrar su salida.

“Cabe destacar que, si bien el uso de esta funcionalidad es opcional, el envío de una imagen facial es obligatorio”, informó la dependencia.

La agencia explica que utilizará los servicios de geolocalización para confirmar que el viajero que reporta su salida se encuentra fuera de Estados Unidos, y ejecutará un software de detección de vida para determinar que la selfie es una foto en vivo, y no una previamente subida.