Exenciones 50/20 y 55/15 en marzo 2026: requisitos para no rendir el examen de inglés en la naturalización de EE.UU.

Uno de los requisitos para obtener la ciudadanía estadounidense es demostrar dominio básico del inglés. Sin embargo, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) contempla exenciones y adaptaciones para residentes de larga data y personas con discapacidad.

¿Qué es la exención 55/15 para los residentes de larga data en EE.UU.?

El Uscis establece modificaciones al requisito del idioma inglés para ciertos solicitantes que han vivido legalmente durante muchos años en Estados Unidos.

La exención 55/15 permite a los aplicantes de naturalización no hacer el examen en inglés (Unsplash)

Según la dependencia, las personas que cumplen con los requisitos de la exención son:

Quienes tienen 55 años de edad o más y han residido de manera permanente y legal en Estados Unidos por 15 años ( excepción 55/15 ) al momento de solicitar la naturalización

) al momento de solicitar la naturalización La persona tiene 50 años de edad o más y ha residido de manera permanente y legal en el país por 20 años (excepción 50/20) al momento de solicitar la naturalización

¿Se debe hacer el examen de educación cívica aun con la exención 55/15?

Las personas que califican bajo la exención 55/15 no necesitan aprobar el test de inglés, por lo que pueden concentrarse en el contenido del examen de educación cívica, explicó el Uscis.

Aunque se tenga la exención 55/15 se debe hacer el examen de educación cívica (Unsplash)

Una ventaja de las excepciones 55/15 y 50/20 es que permiten presentar el examen de educación cívica en el idioma natal del solicitante.

No obstante, la dependencia establece condiciones adicionales en estos casos: si la prueba se realiza en el idioma de origen, el solicitante debe acudir con un intérprete a la entrevista.

Dicho intérprete debe dominar tanto el inglés como el idioma natal; además, si al momento de solicitar la naturalización la persona tiene 65 años o más y ha sido residente permanente durante al menos 20 años, recibirá una consideración especial respecto al examen cívico.

De igual forma, la agencia contempla exenciones tanto para el examen de inglés como para el de educación cívica cuando el solicitante presenta una discapacidad física o del desarrollo, o un trastorno mental que le impida cumplir con estas evaluaciones.

En esos casos, es necesario solicitar la excepción mediante el Formulario N-648, conocido como Certificación Médica para Excepciones de Discapacidad, el cual debe ser completado por un médico con licencia, un médico osteópata certificado o un psicólogo clínico autorizado.

Cómo prepararse para el examen de inglés y de educación cívica

Con el fin de garantizar uniformidad en la aplicación de las pruebas de inglés y educación cívica a los aspirantes a la naturalización en Estados Unidos, el Uscis ofrece materiales gratuitos en línea para apoyar su preparación.

El Uscis tiene recursos gratuitos para prepararse para el examen de naturalización (Archivo) Freepick

Durante la entrevista de naturalización, en la sección correspondiente al inglés, el solicitante debe demostrar comprensión básica del idioma, es decir, capacidad para leer, escribir y hablar:

Un oficial de la dependencia determinará la habilidad del aspirante para hablar inglés durante la entrevista de elegibilidad sobre el Formulario N-400

durante la entrevista de elegibilidad sobre el Formulario N-400 Para el examen de lectura , se deberá leer en voz alta una de tres oraciones correctamente para demostrar su capacidad para leer en inglés

, se deberá leer en voz alta una de tres oraciones correctamente para demostrar su capacidad para leer en inglés Para el examen de escritura, se deberá escribir una de tres oraciones correctamente para demostrar su capacidad de escribir en inglés

