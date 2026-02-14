Exile Act: el proyecto de ley que busca eliminar las visas de trabajo H1-B otorgadas a migrantes en EE.UU.

El representante republicano por Florida, Greg Steube, presentó un proyecto de ley que busca eliminar el programa de visas H-1B, utilizado por empresas estadounidenses para contratar trabajadores extranjeros en ocupaciones especializadas como ingeniería, tecnología, ciencia y medicina.

Qué dice el proyecto de ley para eliminar las visas H1-B para migrantes

La iniciativa, denominada Ley EXILE (Ending Exploitative Imported Labor Exemptions Act), plantea modificar la Sección 214(g)(1)(A) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad con el objetivo de eliminar el programa H-1B, según informó Univision.

El congresista Greg Steube propone eliminar las visas de trabajo H1-B (Greg Steube)

Actualmente, la visa H-1B permite a empleadores en Estados Unidos contratar de manera temporal a profesionales extranjeros en puestos que requieren conocimientos técnicos o especializados, especialmente en sectores como tecnología, salud e ingeniería.

De acuerdo con el congresista Steube, el programa ha dejado de cumplir su propósito original y, en su opinión, ha terminado por afectar a trabajadores estadounidenses.

El argumento del congresista para poner fin a las visas H-1B

En declaraciones recogidas por Telemundo, Steube afirmó que priorizar la mano de obra extranjera por encima de los ciudadanos estadounidenses “socava nuestros valores e intereses”.

Ley EXILE busca acabar con las visas de trabajo H1-B (Archivo) Imagen generada con IA

“El programa de visas H-1B otorga beneficios a corporaciones y competidores extranjeros a expensas de nuestra fuerza laboral”, señaló el legislador.

Según datos citados por su oficina, el congresista sostiene que el programa habría limitado el acceso de miles de estadounidenses a oportunidades laborales y programas de residencia médica, al facilitar la contratación de profesionales nacidos en el extranjero.

También mencionó casos de grandes empresas tecnológicas y corporaciones que, según su postura, habrían reducido personal estadounidense mientras incrementaban el uso de visas H-1B.

A quiénes afecta y qué significa para la comunidad latina

La oficina de Steube indicó que más del 80% de los beneficiarios de la visa H-1B provienen de India y China. No obstante, la posible eliminación del programa también podría impactar a profesionales de América Latina, incluidos ingenieros, médicos y especialistas de países como México, Colombia y la Argentina, que utilizan esta vía para trabajar legalmente en Estados Unidos, según Univision.

La comunidad latina puede verse afectada por la ley EXILE (Archivo) Freepik - Freepik

La eventual aprobación de la Ley EXILE supondría el cierre de uno de los principales programas de inmigración laboral basada en empleo calificado.

Por su parte, empresas tecnológicas, cámaras de comercio y líderes del sector empresarial han argumentado en años recientes que las visas H-1B son fundamentales para cubrir la escasez de talento especializado y mantener la competitividad de Estados Unidos frente a otras potencias, como China.

De avanzar en el Congreso, la propuesta podría generar un amplio debate entre legisladores, sector empresarial y organizaciones migrantes, ya que el programa H-1B ha sido durante décadas una vía clave para atraer talento internacional altamente calificado. Analistas señalan que cualquier modificación al sistema de visas laborales tendría implicaciones tanto en el mercado laboral estadounidense como en la competitividad global de industrias estratégicas.