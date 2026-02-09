John D. Rockefeller, magnate: “La persona que empieza simplemente con la idea de hacerse rica no tendrá éxito”

John D. Rockefeller, uno de los magnates más importantes de la historia de Estados Unidos, construyó su fortuna a partir de un dominio que consolidó en el mercado del petróleo. A lo largo de su vida, plasmó algunas de sus ideas en libros y dejó una frase sobre la riqueza que sigue muy vigente. El estadounidense remarcó que el objetivo al comenzar un negocio no puede ser acumular fortuna.

Quién fue John D. Rockefeller, el magnate petrolero en EE.UU.

De acuerdo con la biografía que publica la enciclopedia Britannica, John Davison Rockefeller nació en Richford, Nueva York, en 1839 y vivió hasta 1937. Construyó una vida que para muchos dejó una buena cantidad de enseñanzas sobre negocios.

John D. Rockefeller es considerado uno de los empresarios más importantes en la historia de Estados Unidos Getty Images

Considerado como el “estadounidense más rico y el mayor filántropo de la historia”, Britannica lo define como la ”figura histórica más importante" en la familia Rockefeller. Su camino empresarial comenzó a los 19 años después de que se mudó junto a sus padres a Strongsville, un pueblo cerca de Cleveland, Ohio.

En 1859, con estudios comerciales básicos en el Folsom Mercantile College y algo de experiencia como empleado contable, fundó su primera empresa, Clark & Rockefeller Company. Lanzada junto a su socio Maurice Clark, se dedicaba a la compraventa de productos agrícolas.

Pocos años después del comienzo de esa actividad comercial, en 1863, tomó la decisión que cambió la trayectoria de su vida. Rockefeller había observado el potencial que presentaba la producción de petróleo, por lo que fundó Excelsior Works, su primera refinería de petróleo.

Los hermanos Rockefeller desde la izquierda: David, John D., Laurence, Nelson y Winthrop W. Rockefeller Center

Solo dos años después, ya se había convertido en la más grande del área. En ese contexto, el empresario tomó la decisión de dedicarse exclusivamente al petróleo.

Con la participación de Henry Morrison Flagler, se fundó la firma Rockefeller, Andrews & Flagler en 1867, que poco después se transformó en Standard Oil Company.

Por el enfoque de Rockefeller, la empresa compró a la gran mayoría de sus competidores: a comienzos de la década de 1870, Standard Oil dominaba gran parte del mercado petrolero estadounidense.

Eso le permitió negociar tarifas diferenciales con los ferrocarriles. Con el crecimiento de la fortuna y el patrimonio, el empresario procedió también a comprar oleoductos y otras instalaciones para expandir su presencia en todo el país norteamericano.

La frase de Rockefeller sobre la riqueza: no puede ser el objetivo inicial al empezar una empresa

Por su recorrido como empresario, Rockefeller es un referente sumamente reconocido del área de los negocios en EE.UU. y el mundo. En ese sentido, plasmó su obra en libros que aún en el siglo XXI presentan nuevas ediciones.

Rockefeller dominó el mercado del petróleo estadounidense Getty Images

Una de las más relevantes fue plasmada en Random Reminiscences of Men and Events, que luego fue ampliada en John D. Rockefeller on Making Money: Advice and Words of Wisdom on Building and Sharing Wealth.

“Quien empieza simplemente con la idea de enriquecerse no tendrá éxito; debe tener una ambición mayor”, sostenía el empresario cada vez que le preguntaban, según la transcripción de la cita en LibQuotes.

Además, Rockefeller detalló cuál es el camino a seguir para triunfar con una compañía: “El éxito empresarial no tiene misterio. Si cumples con éxito cada tarea diaria, te mantienes fiel a las leyes naturales del comercio y mantienes la mente despejada, todo irá bien”.

Rockefeller asegura que él mismo cumplió esa norma para tener éxito

En otro fragmento de Jonh D. Rockefeller on Making Money: Advice and Words of Wisdom on Building and Sharing Wealth, el propio magnate indicó que siguió esa filosofía durante su trayectoria como empresario.

“No tenía ambición de hacer una fortuna. El mero hecho de ganar dinero nunca ha sido mi objetivo, tenía la ambición de construir”, expresó.