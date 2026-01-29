La medida que se aplicaría a los solicitantes de visa y podría generar pérdidas de hasta US$15.700 millones en EE.UU.

Estados Unidos continúa con el análisis de una medida que obligaría a los solicitantes de visas y otros viajeros a mostrar su historial de redes sociales para poder ser admitidos. Un reporte señaló que la decisión podría generar un perjuicio económico para el país norteamericano. A su vez, una organización mundial realizó una encuesta en la que evaluó el potencial impacto de la iniciativa.

Visas: revisar redes sociales a turistas podría costarle miles de millones a EE.UU.

La medida originalmente se pensó para solicitantes de visas de estudiantes y luego se mencionó la posibilidad de extenderla, incluso hacia viajeros de países exentos. Si se aplicara, ciudadanos de cualquier parte del mundo deberían otorgar al gobierno estadounidense acceso a sus publicaciones en redes sociales si quieren entrar al territorio norteamericano.

EE.UU. analiza añadir el requisito de revisar las redes sociales de viajeros para autorizar su ingreso Shutterstock - Shutterstock

Sobre ese punto se llevó a cabo un estudio. Los datos se desprenden de una encuesta que llevó a cabo el Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, por sus siglas en inglés), compartidos por CNN.

Allí, se consultó a casi 5000 personas de distintos países que suelen viajar al extranjero si estaban al tanto de la medida y cómo les impactaría. Concretamente, se preguntó sobre la posible aplicación para extranjeros de países que forman parte de algún Programa de Exención de Visado.

Las respuestas de la encuesta arrojaron que un tercio sería menos propenso a visitar EE.UU. si se aplicara esa modificación. Como derivación de esos datos, uno de los escenarios que analizó el WTTC reveló la posible baja de hasta 4,7 millones de arribos internacionales.

El estudio del WTTC calculó cuánto podrían ser las pérdidas en ingresos para EE.UU. si se aplica la medida FaustFoto

Eso significaría la pérdida de unos US$15.700 millones que generan los turistas internacionales en el país norteamericano.

Esta cifra se suma a otro reporte previo del organismo, correspondiente a mayo. Allí, se estimó que EE. UU. perdería US$12.500 millones en ingresos por viajeros internacionales con respecto al año anterior.

A quiénes podría alcanzar la revisión de redes sociales para ingresar a EE.UU.

Originalmente, el Departamento de Estado (DOS, por sus siglas en inglés) publicó un comunicado con la noticia en junio. El anuncio en aquel entonces establecía que se aplicaría la medida para solicitantes de visas F, M y J, tres tipos de permisos de estudiantes.

El objetivo, según la autoridad, es usar “toda la información disponible” para “identificar a los solicitantes inadmisibles”. En ese sentido, los interesados debían configurar sus perfiles en redes como “públicos” para que las autoridades puedan revisar en busca de contenido que los descalifique del proceso.

Estados Unidos podría perder miles de millones en ingresos de viajeros si aplica la política de revisar redes sociales Shutterstock

Con el paso de las semanas, las versiones sobre la ampliación de la medida llegaron a indicar que los turistas se verían alcanzados por la norma. Incluso, una publicación de The Washington Post sostuvo que el DOS analiza aplicarlo para viajeros de países que no necesitan visa.

Qué publicaciones en redes sociales pueden impedir el ingreso a EE.UU.

Según el sitio especializado Travel and World Tour, las autoridades estadounidenses buscan en los perfiles en búsqueda de “contenido antiamericano”. El concepto engloba distintos tipos de publicaciones que podrían descalificar a un extranjero.

Algunos ejemplos incluyen: