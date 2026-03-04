Fotos para el pasaporte de EE.UU.: errores comunes que invalidan tu solicitud de inmediato

Los trámites para solicitar el pasaporte de EE.UU. por primera vez pueden resultar complejos si no se siguen cuidadosamente las instrucciones oficiales. Muchos retrasos y rechazos se deben a errores en la fotografía o en el llenado del Formulario DS-11, según advierte el Departamento de Estado (DOS, por sus siglas en inglés).

Cuáles son los errores más comunes al tramitar el pasaporte de EE.UU.

El DOS señala que los ciudadanos estadounidenses por nacimiento o naturalización deben completar el Formulario DS-11 (disponible únicamente en inglés) y cumplir con requisitos específicos, incluyendo la entrega de una fotografía que respete estrictos estándares técnicos.

El pasaporte americano se puede obtener si se cuenta con un certificado de naturalización (Unsplash)

Sin embargo, muchas personas cometen errores comunes a la hora de entregar su documentación en las oficinas de pasaportes:

Fotos : la fotografía debe tener una medida de 2x2 pulgadas (5x5 cm), contar con fondo blanco y la persona debe tener una expresión neutral. Si el solicitante usa lentes, debe quitárselos.

: la fotografía debe tener una medida de 2x2 pulgadas (5x5 cm), contar con fondo blanco y la persona debe tener una expresión neutral. Si el solicitante usa lentes, debe quitárselos. Está prohibido utilizar uniforme o ropa de camuflaje para la toma de la fotografía, salvo que sea por motivos religiosos documentados.

o ropa de camuflaje para la toma de la fotografía, salvo que sea por motivos religiosos documentados. Asegurarse de que, al imprimirse, la imagen de la aplicación cubra toda la página .

. Utilizar el formato vertical ; si el formulario se encuentra impreso horizontalmente, podría causar retrasos en la solicitud.

; si el formulario se encuentra impreso horizontalmente, podría causar retrasos en la solicitud. Imprimir el formulario por una sola cara en papel tamaño carta de 21,5 x 28 cm. Ya que no se aceptan formularios impresos a doble cara.

en papel tamaño carta de 21,5 x 28 cm. Ya que no se aceptan formularios impresos a doble cara. Las únicas marcas manuscritas que aceptan para completar el formulario son la firma original y la fecha.

No firmar el Formulario DS-11 después de imprimirlo, puesto que se debe hacer cuando el agente de la oficina de pasaportes lo indique, es decir, cuando se entreguen los documentos en persona.

Qué se necesita para solicitar el pasaporte estadounidense

Los ciudadanos estadounidenses o naturalizados que deseen tramitar su pasaporte por primera vez o renovarlo deben completar el Formulario DS-11 en línea o impreso, así como reunir la documentación necesaria para obtenerlo.

El pasaporte es un documento indispensable para viajar y hacer trámites fuera de EE.UU. (Instagram/@travelgov)

Los requisitos para tramitar el pasaporte, según el DOS, son:

Prueba de ciudadanía, ya sea un certificado de nacimiento o de naturalización.

Comprobante de identidad con foto, como una licencia de conducir válida o licencia de conducir mejorada.

Completar el Formulario DS-11 (solo en inglés) con información personal. Una vez completado, se debe imprimir y entregar de manera personal en una oficina de correos (USPS) o tribunal, junto con tu certificado original de naturalización. Es necesario incluir el número de Seguridad Social.

(solo en inglés) con información personal. Una vez completado, se debe imprimir y entregar de manera personal en una oficina de correos (USPS) o tribunal, junto con tu certificado original de naturalización. Es necesario incluir el número de Seguridad Social. Entregar una fotografía : que debe cumplir requisitos como estar a color, medir 2x2 pulgadas (5x5 cm), ser tomada en los últimos seis meses, tener fondo simple y blanco y no usar lentes.

: que debe cumplir requisitos como estar a color, medir 2x2 pulgadas (5x5 cm), ser tomada en los últimos seis meses, tener fondo simple y blanco y no usar lentes. Pagar el pasaporte: cuando se solicita un pasaporte por medio del Formulario DS-11, se deben pagar dos tarifas: una al Departamento de Estado y otra a la oficina donde se debe presentar la solicitud.

El Departamento de Estado aclaró que no se aceptan comprobantes digitales de ciudadanía estadounidense, como un certificado de nacimiento electrónico o móvil.

Cuánto cuesta el pasaporte americano en 2026

El costo del pasaporte cambia de acuerdo con el tipo de pasaporte que se solicite, ya que existen dos tipos: tipo libro o libreta y tarjeta pasaporte. Los precios del documento de viaje, a los cuales se debe agregar una tarifa extra, este año son:

Libro de pasaporte o libreta : solicitud US$130 + tarifa de aceptación US$35, total US$165.

: solicitud US$130 + tarifa de aceptación US$35, total US$165. Tarjeta de pasaporte : Solicitud US$30 + tarifa de aceptación $35, total US$65.

: Solicitud US$30 + tarifa de aceptación $35, total US$65. Pasaporte (libreta) y tarjeta: Solicitud US$160 + tarifa de aceptación US$35, total US$195.

Se necesita llenar el Formulario DS-11 para tramitar el pasaporte (Unsplash)

Para quienes requieren que se expida más rápido el documento, pueden pagar un costo extra de US$60 para Servicio Acelerado o de US$22,50 para tener envío rápido.