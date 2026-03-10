Es dominicana, tiene 100 años y cuenta su historia migrante en EE.UU.: “Llegué un domingo y el lunes entré a trabajar”

Una mujer de República Dominicana celebró sus 100 años y concedió varias entrevistas en las que repasó su vida. En esas conversaciones recordó su etapa en Estados Unidos y algunas de sus experiencias como migrante latina en ese país. Durante ese tiempo, incluso llegó a visitar a un expresidente dominicano.

María Feliz Luciano, la dominicana de 100 años que cuenta su pasado migrante

Apodada como Fania por sus seres queridos, María Feliz Luciano cumplió 100 años en febrero. Nacida en Las Matas de Farfán en 1926 y criada en Padre Las Casas, en la provincia de Azua, vivió muchas experiencias a lo largo de sus 100 años.

La dominicana abandonó su país y se fue a Estados Unidos en 1962 Gentileza El Día

De acuerdo con lo que contó a El Día en 2025, Fania tuvo una experiencia como migrante en EE.UU. La mujer abandonó su país en 1962, tras el asesinato del dictador Rafael Trujillo.

Con 36 años, el destino elegido fue el Estado Dorado. “Llegué un domingo a las 10 de la mañana a California y el lunes temprano entré a trabajar“, recordó sobre el comienzo de su experiencia en el país norteamericano.

En ese proceso, destacó la importancia que tuvo una amiga, de nombre Nereyda, quien fue vital para instalarse y comenzar a trabajar rápidamente tras su llegada de República Dominicana.

La evolución de la migración dominicana en EE.UU. Nicolás Suárez

Según su propio testimonio, en EE.UU. se desempeñó en distintos empleos. A lo largo de su estadía allí, trabajó en distintas fábricas y hasta en restaurantes de McDonald’s.

Sobre su experiencia laboral, destacó especialmente su paso por una fábrica donde se producían frascos de vidrio. A partir de esa labor, aseguró que mejoró mucho su agilidad y atención.

El encuentro con famosos y la visita a un expresidente dominicano en EE.UU.

Durante su tiempo en California, la mujer aseguró que tuvo la posibilidad de ver “bien de cerca” a Michael Jackson, un recuerdo que aún hoy atesora y que cuenta con alegría cada vez que le preguntan.

Reveló que en Nueva York se reunió con Joaquín Balaguer, quien en ese entonces se encontraba en el exilio. El político, que había sido colaborador de Rafael Trujillo, ocupaba la presidencia cuando el dictador fue asesinado en 1961.

Por una serie de reformas y en medio de inestabilidad política, sufrió un golpe de Estado en 1962, el mismo año en que Fania emigró, y se fue a Nueva York. Allí, ambos mantuvieron una conversación porque el expresidente dominicano tenía buena relación con el padre de la mujer.

La evolución de la migración dominicana en EE.UU.: la muerte de Trujillo como disparador

Según un informe del Migration Policy Institute, la llegada de dominicanos al país norteamericano fue reducida durante la primera mitad del siglo XX. Por políticas de Trujillo, emigrar era muy difícil para estos ciudadanos latinos.

Tras su muerte en 1961, y con una situación inestable a nivel político y económico, los años posteriores registraron un incremento de este fenómeno. En 1960, 12.000 dominicanos vivían en EE.UU. Solo dos décadas después, la cifra había aumentado a 169.000.

Según datos de 2024, se estimaba un total de 1,3 millones de migrantes de República Dominicana en el país norteamericano. Además, las llegadas desde ese país crecían más rápido que el promedio general.