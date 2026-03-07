Cómo renovar el pasaporte estadounidense por correo en 2026: el formulario clave para avanzar con el trámite

Algunos ciudadanos estadounidenses pueden realizar la renovación de su pasaporte por correo postal o en línea. El Gobierno Federal comparte los requisitos que se deben cumplir, además del paso a paso del proceso y las tarifas de cada trámite.

Cómo renovar el pasaporte estadounidense por correo

El pasaporte estadounidense puede ser renovado por correo postal, en línea o de manera presencial en casos de emergencia.

La renovación del pasaporte estadounidense puede realizarse por correo postal con el envío de los documentos solicitados (Facebook/US Postal Service)

Según el Gobierno de Estados Unidos, el trámite de renovación se puede realizar por correo a través del envío con los siguientes documentos:

Completar el Formulario DS-82 para la renovación del pasaporte, el cual puede ser llenado en línea, descargado y llenado a mano o solicitado en una oficina de aceptación de solicitudes de pasaportes.

El pasaporte que se desea renovar.

Fotografía para pasaporte que cumpla con los requisitos correspondientes.

Cubrir la tarifa por renovación de pasaporte según el caso que aplique.

Copia certificada del acta de matrimonio u orden judicial (solo aplica en casos de cambio de nombre).

El pasaporte a renovar debe estar en buenas condiciones y enviarse por correo postal (Pexels/Spencer Davis)

Es importante saber que este documento no se puede renovar por correo postal si aplica al solicitante alguna de las siguientes situaciones:

El pasaporte se emitió cuando tenía menos de 16 años.

El pasaporte se emitió hace 15 años o más.

El pasaporte está dañado, se perdió o fue robado.

El pasaporte no tiene su nombre legal y el solicitante no tiene un documento legal para probar el cambio de nombre.

En estos casos, la persona deberá acudir personalmente a solicitar el pasaporte a través del formulario DS-11 que se llena en inglés.

Cuándo cuesta renovar el pasaporte estadounidense por correo

La renovación del pasaporte se puede enviar por correo postal según las instrucciones de la página 2 de la solicitud DS-82 (en inglés)

Los costos del trámite pueden cambiar de acuerdo con las características del solicitante y con la vigencia del documento, de acuerdo con el gobierno estadounidense.

La renovación para adultos de 16 años o más tiene tarifas de:

Libro de pasaporte: US$130

Tarjeta de pasaporte: US$30

Libro y tarjeta de pasaporte: US$160

Las autoridades explican que la libreta de pasaporte es prueba de identificación y ciudadanía estadounidense que se puede utilizar para viajes internacionales por aire, mar o tierra.

Mientras que la tarjeta de pasaporte es un documento para ciudadanos estadounidenses que puede solicitarse adicional al pasaporte; sin embargo, no se puede utilizar para viajes aéreos internacionales.

La renovación del pasaporte estadounidense tradicional tiene una tarifa de US$130 (Pexels/DΛVΞ GΛRCIΛ)

Para que el proceso por correo postal sea válido, el pasaporte enviado debió:

Ser emitido cuando el solicitante tenía 16 años o más.

No tener más de 15 años de haber sido emitido.

Tener una validez de diez años.

No puede estar dañado.

Debió ser emitido con el nombre legal actual del solicitante, o presentar documentos que muestren legalmente el cambio de nombre.

Adicionalmente, tendrá que enviarse una fotografía del solicitante en color de 2x2 pulgadas (5x5 centímetros), tomada en los últimos seis meses, con fondo simple y blanco y sin lentes.

Cómo renovar el pasaporte estadounidense en línea

Los ciudadanos que cumplan con los requisitos podrán renovar su pasaporte en línea a través del sitio web oficial opr.travel.state.gov.

Para poder concretar el proceso, el solicitante debe cumplir con lo siguiente: