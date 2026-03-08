Nunca lo hagas: cómo evitar el error del DS-11 que podría retrasar tu pasaporte estadounidense por meses
Completar la solicitud parece algo sencillo, pero miles de expedientes se rechazan por no prestar atención a un simple detalle
Cometer una equivocación al completar el Formulario DS-11 puede transformar un trámite rápido en una espera de varios meses. Errores aparentemente menores suelen detener el proceso administrativo para la solicitud del pasaporte de EE.UU., lo que obliga al Departamento de Estado a suspender la gestión hasta que se realicen las correcciones pertinentes.
Cuál es el error del Formulario DS-11 que demora el pasaporte por meses
El Formulario DS-11 es la solicitud oficial del Departamento de Estado de EE. UU. para pasaportes.
El error más común que muchas personas cometen es firmar en casa este documento, lo que hace que el formulario sea inválido y se deba empezar de cero, según la página oficial del Departamento de Estado.
El Formulario DS-11 debe completarse en línea o a mano, imprimirse y no firmarse hasta que un agente de aceptación lo indique durante la cita presencial.
El agente oficial debe testificar la firma y verificar la identidad, por lo que firmarlo antes se considera un error común que puede retrasar el trámite o causar que la solicitud sea rechazada.
En qué situaciones se utiliza el Formulario DS-11
- El Formulario DS-11 constituye el documento oficial obligatorio para aquellos ciudadanos que se encuentran en situaciones específicas de solicitud presencial.
- Este formulario debe ser utilizado por quienes tramitan su pasaporte estadounidense por primera vez, de acuerdo con el sitio web del Departamento de Estado.
- También se utiliza para todos los menores de 16 años, independientemente de si tuvieron un pasaporte previo.
- Asimismo, es el recurso legal que se pide para gestionar la reposición de pasaportes que fueron robados, extraviados o que presentan daños que impiden su validación física.
Cómo completar el Formulario DS-11 de forma correcta
El Formulario DS-11 se puede descargar desde el sitio web oficial del Departamento de Estado de EE.UU. o a través del asistente de pasaportes.
Se aconseja completar el formulario en línea y luego imprimirlo, para evitar escribir a mano y obtener un procesamiento más rápido.
Las autoridades recuerdan que el documento no se debe firmar hasta que el funcionario consular o el agente de aceptación se lo indique.
El formulario consta de seis páginas: cuatro de instrucciones y dos para rellenar los datos del solicitante.
Qué documentos se deben llevar a la cita presencial
Además del Formulario DS-11, es necesario asistir a la cita presencial con los siguientes documentos, detalló el sitio oficial del Gobierno de Estados Unidos:
- Documento para comprobar la ciudadanía de EE.UU.: acta de nacimiento estadounidense certificada, reporte consular de nacimiento en el extranjero o certificación de nacimiento; certificado de naturalización o certificado de ciudadanía.
- Documento de identidad con foto.
- Copia por ambos lados del documento original de ciudadanía e identidad.
- Fotografía para el pasaporte: foto a color, tomada en los últimos seis meses y con una imagen clara de la cara. Se debe mirar directamente a cámara sin inclinar la cabeza, salir sin lentes y utilizar un fondo blanco sin sombras, texturas ni líneas.
- Pagar la tarifa por el trámite del pasaporte.
Cuáles son los costos para solicitar un pasaporte estadounidense
Los interesados en tramitar el pasaporte en 2026 bajo el formulario DS-11 deben considerar el siguiente desglose, según el sitio web del Gobierno:
- Adultos: la libreta estándar tiene un costo base de US$130, mientras que la tarjeta (no válida para vuelos internacionales) cuesta US$30. Ambos requieren un pago adicional de US$35 por el servicio de aceptación.
- Menores de 16 años: el costo de solicitud es de US$100 para la libreta y US$15 para la tarjeta, sumando siempre los US$35 de la oficina receptora.
- Trámite conjunto: quienes opten por obtener ambos documentos simultáneamente pagarán un total de US$195 (adultos) o US$150 (menores).
El Departamento de Estado detalla que se puede agilizar el trámite del pasaporte a través de un servicio acelerado, donde se deberá pagar un costo adicional de US$60 para obtener el documento de forma más rápida.
