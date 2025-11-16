Guía para entender cómo renovar el pasaporte estadounidense online en noviembre 2025

Para renovar el pasaporte estadounidense de forma online, los peticionarios deben cumplir una serie de requisitos para poder hacerlo en línea, además de presentar los documentos requeridos. Este proceso tiene una duración estimada de 10 minutos, a diferencia de por correo o en persona en un centro o agencia de estos servicios.

Cómo renovar el pasaporte en Estados Unidos de forma online

El Departamento de Estado (DOS , por sus siglas en inglés) es el organismo encargado de este tipo de trámites.

, por sus siglas en inglés) es el organismo encargado de este tipo de trámites. Los ciudadanos o migrantes naturalizados que deseen renovar el pasaporte en línea deben completar el formulario DS-82 que aparece en el sitio web.

Para renovar el pasaporte estadounidense, el documento debió ser emitido hace menos de 15 años Freepik

Los requisitos para acceder a este proceso son:

El pasaporte a renovar presentó una vigencia de 10 años y la fecha de vencimiento fue hace menos de cinco años o es dentro de hasta un año.

presentó una vigencia de 10 años y la fecha de vencimiento fue hace menos de cinco años o es dentro de hasta un año. Su estado está conservado y no está dañado ni se denunció como perdido.

El solicitante tiene 25 años o más.

La información personal, como el nombre completo, es la misma que en la emisión anterior.

El peticionario posee una dirección postal en Estados Unidos.

No hay un viaje previsto en las próximas seis semanas después de la presentación de la solicitud.

Las tarifas de presentación de la renovación del pasaporte de EE.UU. parten de los US$30 Freepik

Qué documentos se necesitan para renovar el pasaporte americano en línea

Para realizar este trámite vía online, los solicitantes tienen que contar con ciertos papeles, como el pasaporte que se pretende renovar. Además, otros documentos necesarios son:

Una foto digital para pasaporte.

Datos personales como el número del Seguro Social y un contacto de emergencia.

Los peticionarios deben abonar la tarifa correspondiente a su solicitud, que consta de 130 dólares por el libro de pasaporte, de US$30 por la tarjeta de pasaporte, de US$160 por ambas y de US$22,05 si se decide pedir la entrega en uno o dos días. Dado que no se trata de la primera vez, no se aplica el costo de aceptación de US$35 en cada trámite.

Además, los usuarios pueden optar a un trámite expedito (de entrega acelerada) de US$60 adicionales, si cuentan con un viaje requerido por una emergencia o urgencia.

El DOS advirtió que el pasaporte dejará de tener validez al momento en que se inicia la solicitud de renovación. En tanto, si se quiere obtener un documento diferente, la petición tiene que realizarse a través del correo postal o de forma presencial.

Mientras el trámite está en proceso, el DOS envía correos electrónicos sobre el estado de la solicitud.

Ciertos solicitantes no son elegibles para realizar el trámite en línea y deben acudir en persona a una oficina Freepik

En qué casos no se puede renovar el pasaporte de EE.UU. y se debe pedir uno nuevo

Ciertos peticionarios no son elegibles para renovar el pasaporte americano y, en su lugar, deben pedir uno nuevo. Estos casos, que se realizan a través del formulario DS-11 en persona, comprenden: