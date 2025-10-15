A cuántos países latinos se puede viajar sin visa con el pasaporte estadounidense

El pasaporte de EE.UU. permite a los viajeros una gran libertad para moverse entre 182 países sin necesidad de una visa adicional. Dentro de estos, se incluyen 33 naciones latinas a las cuales se puede acceder sin otro documento previo.

A qué países latinos se puede acceder sin visa con el pasaporte de EE.UU.

Los titulares del pasaporte de Estados Unidos pueden ingresar, sin necesidad de visa, a varios países y territorios de Latinoamérica y el Caribe. Los 33 destinos exentos de visado se derivan del listado total de 182 países a los que los ciudadanos de Estados Unidos pueden viajar sin necesidad de un documento extra, de acuerdo con Visa Index.

El desglose de las 33 naciones incluidas en la lista es el siguiente:

Argentina

Chile

Colombia

Ecuador

Guayana Francesa

Guyana

Paraguay

Perú

Surinam

Uruguay

Belice

Costa Rica

El Salvador

Guatemala

Honduras

México

Nicaragua

Panamá

Antigua y Barbuda

Aruba

Bahamas

Barbados

Bonaire, San Eustaquio y Saba

Curaçao

Dominica

Granada

Haití

Jamaica

Montserrat

República Dominicana

Santa Lucía

San Vicente y las Granadinas

Trinidad y Tobago

Aunque estos países están exentos, es fundamental recordar que la duración de la estadía y los propósitos permitidos para viajar están sujetos a las respectivas regulaciones de cada nación.

Por otro lado, los países latinos que no están exentos de visados, de acuerdo con Travel State, son cuatro: Bolivia, se puede tramitar una al llegar; Brasil, requiere una visa electrónica antes del viaje; Cuba y Venezuela, necesitan solicitar un visado ordinario antes de viajar.

Si bien la modalidad de trámite de visa depende del país o destino, los documentos requeridos en cada país también se encuentran fácilmente en el buscador de la página del gobierno federal.

¿Cómo se solicita el pasaporte estadounidense?

Este documento solo puede ser solicitado por ciudadanos estadounidenses, ya sea aquellos que nacieron en el país o fueron naturalizados.

Para adquirirlo, los interesados deben completar el Formulario DS-11 en el sitio web oficial del Departamento de Estado (DOS, por sus siglas en inglés). También podrá descargarse y llenarse a mano para ser entregado en persona.

Adicionalmente de llenar el formulario, para completar la solicitud de un nuevo pasaporte, se requieren los siguientes documentos personales:

Una prueba de ciudadanía (certificado de nacimiento o de naturalización).

Un comprobante de identidad con foto, como una licencia de conducir válida o licencia de conducir mejorada.

Una fotografía a color 5x5 cm, clara, sin lentes y sin editar.

Cuánto cuesta el pasaporte estadounidense en 2025

Cuando se solicita un pasaporte con el formulario DS-11, se deben pagar dos tarifas: una al DOS y otra a la oficina donde se presenta la solicitud. Los costos del proceso son:

Pasaporte (libreta): solicitud US$130 + tarifa de aceptación US$35, total US$165.

Tarjeta de Pasaporte: Solicitud US$30 + tarifa de aceptación US$35, total US$65.

Pasaporte (libreta) y Tarjeta: solicitud US$160 + tarifa de aceptación US$35, total US$195.

El plazo de trámite actual es de 4 a 6 semanas para un servicio de rutina y de 2 a 3 semanas para un servicio urgente (se deben abonar US$60 adicionales).