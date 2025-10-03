Cómo conseguir el pasaporte estadounidense en menos de tres semanas
El gobierno de EE.UU. ofrece una modalidad para obtener este documento para casos de emergencias o viajes urgentes
- 4 minutos de lectura'
Cuando se presenta un vuelo internacional con poca anticipación, es posible obtener el pasaporte estadounidense en plazos más cortos de lo habitual. En casos de emergencia de vida o muerte o viajes urgentes, el trámite puede completarse en un período de dos a tres semanas.
Tipos de servicio de pasaporte en EE.UU.
Para obtener un pasaporte en Estados Unidos se ofrecen dos modalidades de trámite, según el sitio web del Departamento de Estado de EE.UU. sobre viajes.
El servicio rutinario se aplica cuando el viaje está previsto a más de seis semanas de la fecha de solicitud. Su procesamiento toma entre cuatro y seis semanas, a lo que pueden sumarse hasta dos semanas adicionales por el envío. Esta modalidad puede gestionarse en un centro de aceptación en el caso de solicitudes iniciales o para menores de 16 años, y también es posible renovarlo en línea o por correo cuando se cumplen los requisitos.
Por otro lado, el servicio rápido está destinado a quienes viajarán en menos de seis semanas desde la presentación del trámite. El plazo de procesamiento es de dos a tres semanas, sin incluir los tiempos de envío por correo, que pueden añadir hasta dos semanas al total. Esta prestación puede solicitarse en un centro de aceptación o mediante la agilización de una renovación por correo.
Pasaporte expedito: qué viajes están incluidos
Dentro del servicio expedito se contemplan dos modalidades de aplicación:
- Emergencia de vida o muerte: se puede calificar para una cita cuando se requiere viajar a un país extranjero en los próximos 14 días debido a que un miembro de la familia inmediata fuera de Estados Unidos falleció, está en cuidados paliativos o tiene una enfermedad o lesión que pone en riesgo su vida.
Se considera un pariente cercano a:
- Padre o tutor legal
- Hijo
- Cónyuge
- Hermano
- Abuelo
No se consideran familiares inmediatos a tíos, primos u otros allegados.
- Viaje urgente: se aplica cuando el vuelo está programado en menos de dos a tres semanas. Dado que el tiempo total para obtener el pasaporte incluye procesamiento y envío por correo, no se recomienda enviar la solicitud por correo ni presentarla en un centro de aceptación en estos casos. Lo recomendable es programar una cita en una agencia o centro de pasaportes cuando falten 14 días o menos para el viaje, o 28 si se requiere una visa extranjera.
Qué se debe tener en cuenta al momento de programar una cita para viajes de emergencia o urgentes
En situaciones de viaje por emergencia, se deben considerar los siguientes aspectos:
- Obtener la documentación de la emergencia: certificado de defunción, declaración de una funeraria, carta del hospital (debe estar en el membrete del hospital, firmada por un médico y explicar la condición médica del familiar). Si el documento no está en inglés, se debe traducir por un traductor profesional.
- Obtener una prueba de que se viajará a un país extranjero en las próximas dos semanas, como un itinerario o un boleto de avión.
- Completar la solicitud de pasaporte, obtener una foto de pasaporte y una identificación válida emitida por el gobierno.
- Reservar un turno.
Para gestionar un pasaporte estadounidense en caso de viaje urgente, se deben seguir estos pasos:
- Programar una cita.
- Completar todos los campos del formulario.
- Se debe presentar comprobante de viaje al momento de la cita:
- Boleto de avión o itinerario.
- Para viajes por tierra o mar a Canadá, México, Bermudas o el Caribe: reservas de hotel, boletos de crucero o seguro internacional de automóvil.
- Se debe aceptar el pago de la tarifa adicional de 60 dólares correspondiente al servicio expedito.
La agencia estatal recuerda que es obligatorio contar con una cita y la documentación requerida para ingresar a sus instalaciones; no se atenderá a personas que no cumplan con estos requisitos.
