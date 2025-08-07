La “regla de los 15 años” para renovar el pasaporte estadounidense en 2025

El pasaporte estadounidense es necesario para salir del país y entrar a otras naciones, pero también es un documento de identificación oficial. Por lo anterior, son muchos quienes buscan renovarlo, pero existe una norma, conocida como la “regla de los 15 años”, que determina la forma en la que se hace el trámite.

Cómo funciona la regla de los 15 años para renovar el pasaporte de EE.UU.

El Departamento de Estado de EE.UU. (DOS, por sus siglas en inglés), la agencia encargada de procesar el pasaporte norteamericano, señala que los solicitantes adultos, mayores de 18 años, que desean renovar el documento, deben cumplir con una serie de requisitos.

Los tiempos de procesamiento para recibir el pasaporte de Estados Unidos cambian según la demanda durante el año

Algunos adultos no califican para la renovación porque el pasaporte fue emitido hace más de 15 años, en ese caso, los solicitantes deberán iniciar un trámite de primera vez, lo que significa que tampoco son candidatos para reemplazarlo por correo postal o realizar el proceso en línea.

Otros casos en los que no se puede renovar el documento son: cuando fue perdido, robado o dañado, o emitido cuando el titular era menor de 16 años.

Los ocho pasos para renovar el pasaporte (por primera vez)

Para realizar el trámite por primera vez, se debe utilizar el Formulario DS-11, y el proceso se realiza en persona. Hay ocho pasos a seguir, de acuerdo con la página del DOS:

1. Completar el formulario e imprimirlo

Se puede utilizar la herramienta en línea del Departamento para rellenar formularios en una computadora, para luego imprimir la forma en papel de una sola cara, ya que no se aceptan formatos de doble cara. También es posible descargarlo para completarlo a mano.

Asimismo, se advierte sobre no firmar el formulario hasta que un agente de aceptación de pasaportes lo solicite.

2. Obtener evidencia de ciudadanía estadounidense

Además del DS-11, se debe presentar un comprobante de ciudadanía estadounidense con el sello oficial original de la oficina gubernamental que lo emitió, como un certificado de nacimiento de EE.UU., un Informe Consular de Nacimiento en el Extranjero, un Certificado de Naturalización o un Certificado de ciudadanía.

El pasaporte de EE.UU. es aceptado como identificación para fines federales Freepik

Asimismo, es posible presentar un pasaporte estadounidense con validez completa y sin daños, lo que significa que fue válido por diez años para adultos y cinco años para niños menores de 16 años.

“No aceptamos comprobantes digitales de ciudadanía estadounidense, como un certificado de nacimiento electrónico o móvil. Debe presentar comprobante físico de ciudadanía estadounidense”, señala la agencia federal.

3. Obtener una identificación con foto

También es necesario presentar una identificación con foto, la más común es la licencia de conducir, que debe ser válida, o una licencia de conducir mejorada.

Si la identificación es de un estado diferente a la entidad en el que se presenta la solicitud, se debe llevar un segundo documento con fotografía.

4. Proporcionar fotocopias y documentos adicionales

Los documentos se deben llevar con fotocopia, junto con la versión original o de reemplazo que tenga el sello o timbre, y copia del anverso y reverso de la identidad con fotografía.

5. Toma de foto

Además de la documentación y la solicitud, es requisito adjuntar una foto de pasaporte, la cual debe cumplir con condiciones específicas. El DOS advierte a los solicitantes sobre no adjuntar ni engrapar la fotografía al formulario. “El agente de aceptación o el empleado de pasaportes revisará la foto y la engrapará”.

El Departamento de Estado explica lo que debe considerar al momento de tomarse la foto

6. Pagar las cuotas

Se deben pagar dos tarifas: una al DOS y otra a la instalación donde se presenta la solicitud. Los costos del proceso son:

Pasaporte (libreta): solicitud US$130 + tarifa de aceptación US$35, total US$165 .

. Tarjeta de Pasaporte: Solicitud US$30 + tarifa de Aceptación $35, total US$65 .

. Pasaporte (libreta) y Tarjeta: solicitud US$160 + tarifa de aceptación US$35, total US$195.

Para pagar la tarifa de solicitud de pasaporte se puede utilizar un cheque o giro postal a nombre de “US Department of State”. Es necesario escribir el nombre y la fecha de nacimiento del solicitante en la sección de notas.

7. Encontrar una ubicación para enviar la solicitud

La solicitud de pasaporte, los documentos y el pago de las tasas se llevan a un centro autorizado de aceptación de pasaportes (para buscar la instalación adecuada, el DOS dispone de una herramienta en línea). El agente verificará la identidad, tomará juramento y pedirá al solicitante que firme el formato.

Si se planea viajar en más de tres semanas, es necesario acudir a un centro de aceptación de pasaportes, como una oficina de correos, una biblioteca o una oficina del gobierno local. Es importante consultar directamente con el centro para confirmar si necesita programar una cita previa.

Si el viaje al extranjero es en menos de tres semanas, se debe programar una cita en una agencia o centro de pasaportes dentro de los 14 días previos al viaje, ya que estos lugares están habilitados para gestionar solicitudes urgentes.

No se debe firmar el Formulario DS-11 hasta que sea indicado por el agente que dará la atención en persona Freepik

Fuera de Estados Unidos, la comunicación será con la embajada o el consulado de EE.UU. correspondiente para recibir instrucciones específicas sobre cómo solicitar el pasaporte.

8. Seguimiento del estado de la solicitud

Después de firmar la solicitud de pasaporte, el centro la enviará por correo al DOS para su procesamiento, lo que puede demorar hasta dos semanas. Se enviarán actualizaciones de estado a la dirección de correo electrónico que se proporcionó en la solicitud.

El nuevo pasaporte llegará por correo postal, a través de un servicio de entrega con seguimiento.