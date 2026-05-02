Pasaporte de EE.UU.: el detalle de tu licencia que puede obligarte a presentar una segunda identificación
Presentar un documento emitido en un territorio ajeno a la oficina de trámite requiere documentación suplementaria y obligatoria
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El Departamento de Estado de EE.UU. (DOS, por sus siglas en inglés) exige que todo solicitante del pasaporte presente una identificación oficial con fotografía que sea legible y vigente. Sin embargo, puede surgir una complicación administrativa cuando un ciudadano solicita el documento en una oficina ubicada en un estado distinto al que emitió su licencia de conducir.
Qué pasa si solicito mi pasaporte de EE.UU. con una licencia de conducir de otro estado
Bajo estas circunstancias, las autoridades consulares pueden considerar la licencia como una identificación insuficiente por sí sola, según la página del DOS. Esta medida busca mitigar los riesgos de fraude de identidad, al obligar al interesado a entregar un segundo documento que corrobore sus datos personales.
La agencia recomienda llevar estas otras identificaciones si el solicitante reside fuera de su estado de origen.
- Registros médicos.
- Recibos de servicios públicos.
- Licencias de caza y pesca.
Además, el DOS advierte que las tarjetas de votante o las tarjetas de crédito no califican como formas de identificación válidas para este proceso.
Documentos secundarios aceptados por EE.UU. al tramitar el pasaporte
Cuando la licencia de conducir no cumple el criterio de localidad, el solicitante debe de tener evidencias adicionales. El sitio oficial del DOS enumera opciones válidas:
- Tarjeta de Seguro Social
- Una identificación de empleado gubernamental
- Credencial de estudiante
- Certificados de bautismo
- Actas de matrimonio
Cuáles documentos de identificación rechaza EE.UU. al tramitar el pasaporte
El DOS puede rechazar cualquier documento de identidad que presente alteraciones o falta de integridad física. Las oficinas de aceptación también solicitan una segunda identificación de forma automática si la licencia presenta alguna de las siguientes condiciones.
- Daños estructurales: presencia de grietas, roturas o bordes despegados en la tarjeta.
- Falta de legibilidad: pérdida de la película plástica protectora o desgaste en los datos biográficos y la fotografía.
- Alteraciones físicas: documentos con perforaciones o marcas que impidan la verificación de las medidas de seguridad del plástico.
- Exposición a elementos: daños causados por calor o líquidos que comprometan la apariencia original del documento.
Cómo evitar retrasos en el trámite presencial del pasaporte en EE.UU.
La preparación del formulario DS-11 para el pasaporte exige que el ciudadano cumpla con estándares técnicos específicos para la entrega de documentos. Los agentes federales requieren que el solicitante adjunte fotocopias que respeten los siguientes criterios de validación:
- Integridad visual: las fotocopias deben mostrar ambos lados de cada identificación presentada.
- Formato de papel: las imágenes deben imprimirse en papel estándar de 8.5 x 11 pulgadas.
- Configuración de impresión: las hojas no deben tener imágenes por ambos lados; cada cara del documento requiere su propia página.
- Antigüedad del documento: si la identificación tiene menos de seis meses de emisión, pueden solicitarse documentos suplementarios para confirmar la transición de identidad o domicilio.
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