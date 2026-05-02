LA NACION

Pasaporte de EE.UU.: el detalle de tu licencia que puede obligarte a presentar una segunda identificación

Presentar un documento emitido en un territorio ajeno a la oficina de trámite requiere documentación suplementaria y obligatoria

  • icono tiempo de lectura3 minutos de lectura'
LA NACION
Los residentes podrán presentar la solicitud de pasaporte solo si cumplen con los requerimientos que validen su identidad
Los residentes podrán presentar la solicitud de pasaporte solo si cumplen con los requerimientos que validen su identidadFreepick

El Departamento de Estado de EE.UU. (DOS, por sus siglas en inglés) exige que todo solicitante del pasaporte presente una identificación oficial con fotografía que sea legible y vigente. Sin embargo, puede surgir una complicación administrativa cuando un ciudadano solicita el documento en una oficina ubicada en un estado distinto al que emitió su licencia de conducir.

Qué pasa si solicito mi pasaporte de EE.UU. con una licencia de conducir de otro estado

Bajo estas circunstancias, las autoridades consulares pueden considerar la licencia como una identificación insuficiente por sí sola, según la página del DOS. Esta medida busca mitigar los riesgos de fraude de identidad, al obligar al interesado a entregar un segundo documento que corrobore sus datos personales.

El Departamento de Estado es el encargado de regular el trámite del pasaporte en EE.UU. (Unsplash)
El Departamento de Estado es el encargado de regular el trámite del pasaporte en EE.UU. (Unsplash)

La agencia recomienda llevar estas otras identificaciones si el solicitante reside fuera de su estado de origen.

  • Registros médicos.
  • Recibos de servicios públicos.
  • Licencias de caza y pesca.

Además, el DOS advierte que las tarjetas de votante o las tarjetas de crédito no califican como formas de identificación válidas para este proceso.

Documentos secundarios aceptados por EE.UU. al tramitar el pasaporte

Cuando la licencia de conducir no cumple el criterio de localidad, el solicitante debe de tener evidencias adicionales. El sitio oficial del DOS enumera opciones válidas:

  • Tarjeta de Seguro Social
  • Una identificación de empleado gubernamental
  • Credencial de estudiante
  • Certificados de bautismo
  • Actas de matrimonio
Desperfectos o ubicación diferente son los dos motivos por los que la licencia de conducir no serviría como identificación para el trámite de pasaporte en EE.UU.
Desperfectos o ubicación diferente son los dos motivos por los que la licencia de conducir no serviría como identificación para el trámite de pasaporte en EE.UU.Imagen creada con IA

Cuáles documentos de identificación rechaza EE.UU. al tramitar el pasaporte

El DOS puede rechazar cualquier documento de identidad que presente alteraciones o falta de integridad física. Las oficinas de aceptación también solicitan una segunda identificación de forma automática si la licencia presenta alguna de las siguientes condiciones.

  • Daños estructurales: presencia de grietas, roturas o bordes despegados en la tarjeta.
  • Falta de legibilidad: pérdida de la película plástica protectora o desgaste en los datos biográficos y la fotografía.
  • Alteraciones físicas: documentos con perforaciones o marcas que impidan la verificación de las medidas de seguridad del plástico.
  • Exposición a elementos: daños causados por calor o líquidos que comprometan la apariencia original del documento.
La renovación en línea del pasaporte estadounidense es una herramienta que puede anular automáticamente el documento anterior
La renovación en línea del pasaporte estadounidense es una herramienta que puede anular automáticamente el documento anteriorFreepik

Cómo evitar retrasos en el trámite presencial del pasaporte en EE.UU.

La preparación del formulario DS-11 para el pasaporte exige que el ciudadano cumpla con estándares técnicos específicos para la entrega de documentos. Los agentes federales requieren que el solicitante adjunte fotocopias que respeten los siguientes criterios de validación:

  • Integridad visual: las fotocopias deben mostrar ambos lados de cada identificación presentada.
  • Formato de papel: las imágenes deben imprimirse en papel estándar de 8.5 x 11 pulgadas.
  • Configuración de impresión: las hojas no deben tener imágenes por ambos lados; cada cara del documento requiere su propia página.
  • Antigüedad del documento: si la identificación tiene menos de seis meses de emisión, pueden solicitarse documentos suplementarios para confirmar la transición de identidad o domicilio.
LA NACION
Más leídas
  1. Condenan a 25 años de prisión a cuatro exmiembros de la Fuerza Aérea por delitos contra 111 víctimas
    1

    Condenan a 25 años de prisión a cuatro exmiembros de la Fuerza Aérea por delitos contra 111 víctimas

  2. Las imágenes de Google Maps que desmontan la denuncia de espionaje periodístico del Gobierno
    2

    Las imágenes de Google Maps en la Casa Rosada que desmontan la denuncia de espionaje periodístico del Gobierno

  3. Silencio oficial por el vaciamiento de Camioneros, paritarias a la baja y una ayuda de ARCA para Moyano
    3

    El pacto entre Moyano y el Gobierno es más amplio que firmar paritarias a la baja

  4. Colapinto en la sprint y la qualy, Boca, San Lorenzo vs. Independiente, Messi y ligas europeas
    4

    Agenda de TV y streaming del sábado: Colapinto en Miami, Boca, San Lorenzo - Independiente y Messi