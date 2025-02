Estas son las personas que no necesitan una Real ID en EE.UU.

La Ley Real ID puso en práctica la recomendación de la Comisión del 11 de septiembre para establecer normas en la emisión de licencias de conducir y tarjetas de identificación. La fecha límite para que entre en vigor está cerca, por lo que las autoridades advirtieron quiénes la necesitan y quiénes no.

Quiénes no necesitan una Real ID

La legislación estableció normas mínimas de seguridad para las fuentes de identificación emitidas por los estados y prohíbe a ciertas agencias federales aceptar los documentos que no cumplen con la normativa de seguridad para casos específicos, como abordar un avión o entrar a instalaciones del gobierno.

Si se tiene una licencia de conducir estándar válida, no necesita una Real ID para conducir legalmente un vehículo Indiana Bureau of Motor Vehicles

En ese sentido, se creó confusión acerca de quiénes deben obtener una identificación Real ID. Estas son las personas que no la necesitan:

Un titular de un pasaporte o tarjeta de pasaporte estadounidense válidos.

Una persona que no utiliza el avión como medio de transporte nacional.

Un estadounidense que no visita bases militares.

Una persona que no visita instalaciones federales.

La advertencia de Illinois sobre el trámite para obtener la Real ID

En conferencia de prensa, el secretario de Estado de Illinois, Alexi Giannoulias, explicó que no todos los residentes de EE.UU. necesitarán una Real ID cuando se cumpla el plazo el próximo 7 de mayo de 2025. Algunos incluso podrían no requerirla nunca.

La aclaración se dio debido a que las instalaciones estatales que emiten licencias y tarjetas de identificación ven una demanda “sin precedentes” de citas.

“Ha habido mucha confusión y desinformación en lo que respecta a la Real ID. Por eso, déjenme intentar aclararlo. A partir del 7 de mayo, si usted tiene una licencia de conducir estándar válida, no necesita una Real ID para conducir legalmente un vehículo”, indicó Giannoulias.

El funcionario señaló que tampoco será requisito para mostrar identidad o ciudadanía. “No quiero desalentar a nadie de obtener una identificación Real ID, pero el hecho es que no todo el mundo necesita una para el 7 de mayo. Todavía puedes volar si tienes un pasaporte estadounidense válido”, sentenció.

El secretario de Estado de Illinois advierte acerca de obtener la Real ID Facebook Illinois Secretary of State

Quienes sí necesitan una identificación Real ID, son:

Personas que no tiene pasaporte o tarjeta de pasaporte de EE.UU. válidos y utilizan el avión como medio de transporte nacional.

Quienes visitan bases militares.

Aquellos que visitan instalaciones federales seguras.

Real ID: ¿Qué pasará después del 7 de mayo de 2025?

A partir del 7 de mayo de 2025, todos los residentes de los estados y territorios deberán presentar una licencia o documento de identidad que cumpla con la normativa, u otra forma aceptable de identificación, para los propósitos establecidos por la legislación federal.

Para el caso de los viajeros, la Administración de Seguridad del Transporte (TSA, por sus siglas en inglés) explica que en caso de que alguien llegue al aeropuerto sin una identificación aceptable, ya sea por perdida, robo o cualquier otro motivo, es posible que aún se le permita volar.

La Real ID se implementó para una mayor seguridad nacional TSA

Para que se le apruebe subir al avión, un agente pedirá que se complete un proceso de verificación de identidad que incluye la recopilación de información como: nombre y dirección actual. “Si se confirma su identidad, se le permitirá ingresar al punto de control de seguridad, donde puede estar sujeto a controles adicionales”, precisa la agencia.

Advierte que al viajero no se le permitirá ingresar al punto de control de seguridad si decide no proporcionar una identificación aceptable, se niega a cooperar con el proceso de comprobación o no se puede confirmar su identidad.