Le aprobaron la green card en 2025 con Trump en el poder y contó cómo hizo: “No tengan miedo”

En medio de la avanzada antiinmigración impulsada por el gobierno de Donald Trump, una joven latina compartió en sus redes sociales que recientemente obtuvo su tarjeta de residencia permanente en Estados Unidos. Según contó, todo se resolvió de modo rápido y sin necesidad de recurrir a los servicios de un abogado. Por ello, buscó darle ánimo a otros migrantes que teman que las nuevas políticas vayan a complicar su trámite: “Se puede”.

Así obtuvo su green card, durante el gobierno de Donald Trump

“Me aprobaron mi residencia en pleno 2025 con esta administración, gracias a Dios”, sostuvo Eunice, quien inició el video que subió en su cuenta de TikTok para contar cómo fue su proceso.

Según explicó, hizo el trámite y todas sus presentaciones sola, sin necesidad de contratar ayuda legal. En su caso, obtuvo su green card por matrimonio, ya que está casada con un ciudadano estadounidense.

La joven aclaró que no tiene hijos con su esposo, ni cuentas bancarias compartidas, tampoco escrituras ni contratos de alquiler en común. “No tenemos ningún contrato de arrendamiento o de compra de casa, de nada de eso”, afirmó.

La falta de esos documentos suele complicar muchos procesos migratorios, pero en su caso, la clave estuvo en otro tipo de evidencia que presentó para justificar su relación con su pareja. “Prácticamente, la única prueba que nosotros tenemos o que tuvimos fueron nuestras fotos y eso fue suficiente”, señaló.

Además de las imágenes obtenidas a lo largo de su noviazgo y de su matrimonio, también contó con las declaraciones juradas de personas cercanas que conocían su relación.

La joven obtuvo su Tarjeta de Residente Permanente, que la autoriza para vivir y trabajar en Estados Unidos Uscis

Cómo fue la entrevista para obtener la green card

Una vez que presentó todos sus documentos, la joven contó que fue citada para la entrevista, una de las instancias más importantes del proceso. Eunice reveló que fue breve y que los empleados migratorios no la interrogaron sobre su vida de pareja.

“Tuvimos entrevista, fue una entrevista superrápida”, explicó. Si bien ella solicitaba una green card por matrimonio, afirmó que en ningún momento le pidieron detalles de su matrimonio. “No nos preguntaron prácticamente nada de nuestra relación”, dijo.

En cambio, señaló que las preguntas se centraron en temas de antecedentes legales. “Simplemente las preguntas de, no sé, cómo se le llamaría eso, de seguridad o algo así, que te preguntan si has cometido crímenes o cosas por el estilo”, relató.

Confirmó que también le consultaron por sus datos personales: “Mi nombre completo, mi fecha de nacimiento, a él no le preguntaron nada y listo”.

La migrante obtuvo su green card por estar casada con un ciudadano de EE.UU. Pexels/Jeremy Wong

Su mensaje para quienes esperan la residencia en EE.UU.

Eunice aprovechó su video para enviar un mensaje de aliento a quienes están en proceso migratorio similar, en medio de las políticas restrictivas implementadas por Trump. “Se puede”, afirmó.

Aconsejó actuar con celeridad y no postergar los trámites: “Tengan paciencia y traten de hacer las cosas lo más rápido que puedan, no se detengan”. Además, animó a iniciar el proceso incluso en el contexto actual. “Pueden meter sus solicitudes ahora, porque sí las están aceptando”, aseguró.

La joven reconoció que tuvo miedo antes de asistir a la entrevista, pero alentó a otros a no dejarse paralizar por el clima político. “No pierdan la esperanza, no tengan miedo. Si les dan en la entrevista, no tengan miedo, vayan”, concluyó.