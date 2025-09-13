Ley de ajuste cubano rechazada: Uscis revela las razones de inadmisibilidad para extranjeros en EE.UU.

La Ley de Ajuste Cubano (CAA, por sus siglas en inglés) de 1996 ofrece a ciudadanos cubanos y personas nacidas en Cuba la posibilidad de solicitar la residencia permanente en Estados Unidos, también conocida como Green Card, siempre que cumplan con los requisitos de elegibilidad. Sin embargo, no todas las solicitudes son aprobadas.

Admisibilidad y exenciones: claves para obtener la residencia permanente en EE.UU.

Para calificar para una tarjeta de residencia permanente legal, se requiere ser admisible en Estados Unidos. Las razones que podrían impedir la admisión se enumeran en la sección 212(a) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA, por sus siglas en inglés) y se conocen como causales de inadmisibilidad, según detalló el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés).

Uscis solo puede aprobar una solicitud de residencia permanente cuando ninguna de las causales de inadmisibilidad aplicables afecta al solicitante, o si se concede un permiso especial. La normativa permite solicitar exenciones u otras formas de alivio frente a ciertas causales que podrían superarse. Cuando se otorga el beneficio, el organismo puede aprobar el trámite siempre que el solicitante cumpla con los demás requisitos y demuestre que merece un ejercicio favorable de discreción procesal.

Cuáles son las razones por las cuales Uscis rechaza a extranjeros en EE.UU.

Según un documento oficial donde figura una compilación oficial de las leyes federales, el gobierno de Estados Unidos indicó los factores por los cuales los extranjeros son inadmisibles para recibir visas ni para ser admitidos en el país:

Motivos relacionados con la salud

Motivos penales y relacionados

Condena por ciertos delitos



Múltiples condenas penales



Traficantes de sustancias controladas



Prostitución y vicio comercializado



Ciertos extranjeros involucrados en actividad criminal grave que hayan alegado inmunidad procesal



Funcionarios de gobiernos extranjeros que hayan cometido violaciones particularmente graves de la libertad religiosa



Traficantes significativos de personas



Lavado de dinero

Motivos de seguridad y relacionados

Actividades terroristas



Política exterior



Pertenencia de inmigrante a partido totalitario



Participantes en persecuciones nazis, genocidio o comisión de actos de tortura o ejecuciones extrajudiciales



Asociación con organizaciones terroristas



Reclutamiento o uso de niños soldados

Carga pública

Inmigrantes patrocinados por familiares



Ciertos inmigrantes basados en empleo



Regla espacial para víctimas extranjeras calificadas

Certificación laboral y calificaciones para ciertos inmigrantes

Certificación laboral



Médicos no calificados



Trabajadores sanitarios extranjeros no certificados

Entrantes ilegales y violadores de inmigración

Extranjeros presentes sin admisión o libertad condicional (parole)



Falla en comparecer al procedimiento de remoción



Falsedad



Polizones



Contrabandistas



Sujeto de sanción civil



Infractores de visa de estudiante

Requisitos de documentación

Inmigrantes



No inmigrantes



Evasores del servicio militar

Extranjeros previamente removidos

Ciertos extranjeros previamente removidos



Extranjeros presentes ilegalmente



Extranjeros presentes ilegalmente después de violaciones migratorias previas

Cuáles son los requisitos para solicitar la residencia permanente bajo la Ley de Ajuste Cubano

Para poder ser elegible para obtener una tarjeta de residente permanente bajo la CAA, se deben cumplir con los siguientes requisitos:

