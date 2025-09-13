Ley de ajuste cubano rechazada: Uscis revela las razones de inadmisibilidad para extranjeros en EE.UU.
El organismo solo aprueba la residencia permanente si el solicitante cumple los requisitos de admisión o recibe un permiso especial para superar algún impedimento
La Ley de Ajuste Cubano (CAA, por sus siglas en inglés) de 1996 ofrece a ciudadanos cubanos y personas nacidas en Cuba la posibilidad de solicitar la residencia permanente en Estados Unidos, también conocida como Green Card, siempre que cumplan con los requisitos de elegibilidad. Sin embargo, no todas las solicitudes son aprobadas.
Admisibilidad y exenciones: claves para obtener la residencia permanente en EE.UU.
Para calificar para una tarjeta de residencia permanente legal, se requiere ser admisible en Estados Unidos. Las razones que podrían impedir la admisión se enumeran en la sección 212(a) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA, por sus siglas en inglés) y se conocen como causales de inadmisibilidad, según detalló el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés).
Uscis solo puede aprobar una solicitud de residencia permanente cuando ninguna de las causales de inadmisibilidad aplicables afecta al solicitante, o si se concede un permiso especial. La normativa permite solicitar exenciones u otras formas de alivio frente a ciertas causales que podrían superarse. Cuando se otorga el beneficio, el organismo puede aprobar el trámite siempre que el solicitante cumpla con los demás requisitos y demuestre que merece un ejercicio favorable de discreción procesal.
Cuáles son las razones por las cuales Uscis rechaza a extranjeros en EE.UU.
Según un documento oficial donde figura una compilación oficial de las leyes federales, el gobierno de Estados Unidos indicó los factores por los cuales los extranjeros son inadmisibles para recibir visas ni para ser admitidos en el país:
- Motivos relacionados con la salud
- Motivos penales y relacionados
- Condena por ciertos delitos
- Múltiples condenas penales
- Traficantes de sustancias controladas
- Prostitución y vicio comercializado
- Ciertos extranjeros involucrados en actividad criminal grave que hayan alegado inmunidad procesal
- Funcionarios de gobiernos extranjeros que hayan cometido violaciones particularmente graves de la libertad religiosa
- Traficantes significativos de personas
- Lavado de dinero
- Motivos de seguridad y relacionados
- Actividades terroristas
- Política exterior
- Pertenencia de inmigrante a partido totalitario
- Participantes en persecuciones nazis, genocidio o comisión de actos de tortura o ejecuciones extrajudiciales
- Asociación con organizaciones terroristas
- Reclutamiento o uso de niños soldados
- Carga pública
- Inmigrantes patrocinados por familiares
- Ciertos inmigrantes basados en empleo
- Regla espacial para víctimas extranjeras calificadas
- Certificación laboral y calificaciones para ciertos inmigrantes
- Certificación laboral
- Médicos no calificados
- Trabajadores sanitarios extranjeros no certificados
- Entrantes ilegales y violadores de inmigración
- Extranjeros presentes sin admisión o libertad condicional (parole)
- Falla en comparecer al procedimiento de remoción
- Falsedad
- Polizones
- Contrabandistas
- Sujeto de sanción civil
- Infractores de visa de estudiante
- Requisitos de documentación
- Inmigrantes
- No inmigrantes
- Evasores del servicio militar
- Extranjeros previamente removidos
- Ciertos extranjeros previamente removidos
- Extranjeros presentes ilegalmente
- Extranjeros presentes ilegalmente después de violaciones migratorias previas
Cuáles son los requisitos para solicitar la residencia permanente bajo la Ley de Ajuste Cubano
Para poder ser elegible para obtener una tarjeta de residente permanente bajo la CAA, se deben cumplir con los siguientes requisitos:
- Presentar el Formulario I-485, Solicitud para Registrar Residencia Permanente o Ajustar Estatus
- Ser natural o ciudadano de Cuba
- Haber sido inspeccionado y admitido o haber obtenido permiso de permanencia temporal después del 1 de enero de 1959
- Haber estado físicamente en Estados Unidos durante al menos un año al momento de presentar la solicitud
- Estar presente en el país al momento de presentar el documento de aplicación
- Ser admisible a Estados Unidos para obtener la residencia permanente o ser elegible para una exención de inadmisibilidad u otra forma de ayuda migratoria
- Merecer el ejercicio favorable de la discreción de Uscis
