Nueva ley de inmigración: quién puede solicitar una exención o reducción de tarifa para aplicar a la ciudadanía en 2025

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) ofrece la posibilidad a los solicitantes de la ciudadanía americana de pedir una exención o reducción de la tarifa de presentación. Con la entrada en vigor de la “gran y hermosa ley” (One Big Beautiful Bill Act) de Donald Trump, se incluyeron modificaciones.

Requisitos para solicitar la exención de tarifas para la ciudadanía estadounidense

Los solicitantes de la naturalización deben cumplir con una serie de requisitos para contar con una reducción o exención de la tarifa de presentación al completar el formulario N-400.

A la hora de iniciar el proceso para obtener la ciudadanía estadounidense, los solicitantes pueden pedir una exención de tarifa Freepik - Freepik

El peticionario, cónyuge, hijo o padre (si es menor de 21 años) o hermano (si vive con el solicitante) recibe anualmente beneficios basados en recursos económicos verificados.

El ingreso del hogar es o se sitúa por debajo del 150% de las Guías Federales de Pobreza.

El interesado experimenta dificultades financieras extremas que no permiten abonar la tarifa, como emergencias médicas.

En tanto, para solicitar una reducción de la tarifa, el Uscis advirtió que también se debe cumplir con el requisito de que el ingreso anual documentado debe ser menor al 400% de los intervalos establecidos por las Guías Federales de Pobreza del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, por sus siglas en inglés).

Cuál es la tarifa de presentación de Uscis para la ciudadanía americana

La tarifa de presentación de la solicitud de naturalización es de 760 dólares si se realiza en papel y de US$710 en línea. En tanto, para quienes reciban un descuento, únicamente pueden realizarlo de forma física y el monto será de US$380. Los miembros de las Fuerzas Armadas de EE.UU. cuentan con el trámite gratis.

El Uscis detalló el procedimiento para solicitar este descuento o exención de la tarifa en el proceso de ciudadanía estadounidense. Los peticionarios que cumplan con los requisitos de elegibilidad deben completar el formulario I-912, solicitud de exención de tarifas, o escribir una carta en la que se exponga la razón de la petición.

(Archivo) Los miembros de las Fuerzas Armadas pueden acceder al trámite gratis Flickr/DHS

Las versiones aceptadas para esta solicitud son únicamente impresas y se tienen que adjuntar las evidencias que respalden el pedido. Por ejemplo:

Si se recibe un beneficio público, se debe detallar el nombre de la agencia correspondiente e incluir una prueba, como una carta con fechas de efectividad.

La información detallada de los motivos de una situación financiera extrema, con documentación de ingresos, de los activos que se poseen y gastos adeudados, si corresponde.

Los interesados deben completar los datos del formulario y adjuntar evidencias Uscis

Qué trámites no cuentan con exenciones de tarifa

La “One Big Beautiful Bill Act” entró en vigor el 4 de julio de 2025 y estableció tarifas adicionales específicas para varios formularios, beneficios, estatus y solicitudes de inmigración, enmarcadas en la H.R. 1.

El Uscis advirtió que los procesos estipulados bajo esta disposición no pueden incluir una exención o reducción del costo de presentación.

Sin embargo, la agencia federal indicó que los trámites señalados pueden contar con una exención de la tarifa regulatoria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), pero los peticionarios deben presentar el pago por separado del monto requerido junto con el formulario I-912. Los procesos señalados son: