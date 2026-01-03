Nueva restricción de visas en EE.UU.: qué cambia para los cubanos y venezolanos desde el 1° de enero de 2026

El pasado 19 de diciembre, el Departamento de Estado de EE.UU. (DOS, por sus siglas en inglés) anunció nuevas restricciones de visas que afecta a los cubanos y venezolanos. La medida entró en vigor este jueves 1º de enero de 2026, y así cambia las cosas para miles de peticionarios.

¿Qué cambia para los cubanos y venezolanos con la restricción de visas?

El DOS indica que la medida responde a lo establecido en la proclamación presidencial 10998, “Restricción y limitación de la entrada de ciudadanos extranjeros para proteger la seguridad de Estados Unidos”.

Una proclamación de EE.UU. señala la suspensión de la emisión de visas a extranjeros para proteger la seguridad del país Freepik - Freepik

La orden del presidente, Donald Trump, precisa que Estados Unidos suspende total o parcialmente la entrada y la emisión de visas a ciudadanos de 39 países, entre ellos Cuba y Venezuela.

Los ciudadanos de estas naciones, ahora tendrán más dificultades en sus trámites, de acuerdo con la orden que indica: “Los solicitantes de visa que están sujetos a la proclamación presidencial 10998 aún pueden presentar solicitudes de visa y programar entrevistas, pero pueden no ser elegibles para la emisión o la admisión a los Estados Unidos".

¿Qué visas son afectadas por la proclamación de Trump?

De acuerdo con el comunicado del DOS, se suspende parcialmente la emisión de visas a ciudadanos de 19 países, entre ellos cubanos y venezolanos, para:

Visas de visitante de no inmigrante B-1/B-2 .

. Visas de estudiante y de intercambio F, M, J .

. Todas las visas de inmigrante con excepciones limitadas para: personas con doble nacionalidad que soliciten con un pasaporte de una nacionalidad no sujeta a suspensión; especiales para empleados del gobierno de EE.UU.; participantes en ciertos eventos deportivos importantes y residentes permanentes legales (con green card).

En la reciente proclamación de Trump, se indica la suspensión total o parcial de la entrada y la emisión de visas a ciudadanos de 39 países Archivo

Las excepciones a la nueva restricción de visas de EE.UU.

La proclamación 10998 señala que solo se aplica a ciudadanos extranjeros que se encuentren fuera de Estados Unidos en la fecha de vigencia y no tengan una visa válida al jueves 1º de enero de 2026 a las 12.01 (hora del este de EE.UU.).

Añade que los “extranjeros, incluso aquellos fuera de Estados Unidos, que tengan visas válidas a la fecha de vigencia no están sujetos a la proclamación”.

Asimismo, que ninguna visa emitida antes del 1 de enero de 2026 a las 12.01 hs (hora del este de EE.UU.) ha sido o será revocada de conformidad con la orden presidencial.

Las razones de EE.UU. para la restricción de visas

La proclamación del presidente de EE.UU., publicada el 16 de diciembre de 2025, explica que según informes de las fuerzas del orden, los ciudadanos de los países mencionados han estado involucrados en delitos como asesinato, terrorismo, malversación de fondos públicos, tráfico y trata de personas y otras actividades delictivas.

El gobierno de EE.UU. anunció una nueva política de restricción de visas para proteger la seguridad del país norteamericano Freepik

“Muchos de estos países se encuentran entre los países con mayor índice de criminalidad, y la escasa fiabilidad de los documentos civiles extranjeros y la falta de información penal fidedigna dificultan enormemente que las autoridades estadounidenses de investigación y verificación de antecedentes evalúen la actividad delictiva previa y otros motivos de inadmisibilidad”, precisan.

Asimismo, argumenta que los extranjeros de los países enlistados también “han explotado la generosidad histórica de EE.UU. y han violado las leyes de inmigración al no cumplir con los términos de sus visas de no inmigrante o inmigrante”.