Se supo la verdad sobre las entrevistas de ciudadanía del Uscis: qué está pasando realmente en EE.UU.

Abogados y organizaciones civiles comenzaron a advertir en las últimas semanas sobre demoras y cancelaciones de entrevistas en trámites de ciudadanía gestionados ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés). Aunque la agencia negó que exista una suspensión general de las evaluaciones, los nuevos controles de seguridad llegan sobre un sistema que ya arrastraba un elevado atraso en la resolución de solicitudes.

Qué dijo el Uscis sobre las cancelaciones de entrevistas

De acuerdo con un informe de Univision, distintos abogados migratorios reportaron que varios solicitantes del formulario N-400 recibieron notificaciones de cancelación de entrevistas sin una nueva fecha asignada.

Informe oficial del Uscis muestra los números detrás de la aprobación de green cards en el último año

Los retrasos afectan a residentes legales que esperaban completar el proceso a tiempo para registrarse y votar en las elecciones legislativas del 3 de noviembre.

Ante las preguntas sobre una presunta paralización de los trámites hasta después de los comicios, el portavoz de Uscis, Zach Kahler, rechazó esa versión en una declaración escrita enviada a Univision: “Sencillamente, no es cierto. Las entrevistas de naturalización continúan y se llevan a cabo de manera ininterrumpida. Las elecciones no constituyen un factor a considerar en su programación”.

El vocero explicó que la institución aplica “nuevos controles de seguridad para reforzar la verificación y evaluación de los solicitantes mediante un acceso ampliado a las bases de datos penales federales”.

Además, precisó que el procesamiento continúa bajo estas exigencias en coordinación con el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) y aseguró que cualquier demora debería ser breve.

El comunicado de enero del Uscis y la revisión de casos de países de alto riesgo

La acumulación de solicitudes coincide con la entrada en vigor, el pasado 1° de enero, de una directiva interna de Uscis centrada en la “suspensión y revisión de solicitudes de beneficios presentadas por extranjeros de países adicionales de alto riesgo”.

La medida alcanza a solicitantes incluidos dentro de la Proclamación Presidencial 10998. El documento oficial ordena al personal de la agencia realizar una revisión exhaustiva de esos expedientes.

Además, pide revisar beneficios aprobados desde el 20 de enero de 2021 que estén comprendidos dentro de ese marco, lo que abarca buena parte del período correspondiente a la administración del expresidente Joe Biden.

Los nuevos controles de seguridad llegan sobre un sistema que ya arrastraba un fuerte atraso en la resolución de solicitudes Freepik

De acuerdo con datos oficiales citados por Univision, al 30 de septiembre de 2025 el Uscis acumulaba 11,6 millones de trámites pendientes. De ese total, 534.458 correspondían a solicitudes de naturalización presentadas a través del formulario N-400.

Las disposiciones firmadas por el presidente Donald Trump ordenan reforzar los controles vinculados con seguridad nacional, un cambio que elevó el nivel de revisión antes de aprobar beneficios migratorios.

Cómo cambió la revisión del requisito de “buena conducta moral” en EE.UU.

A las revisiones de antecedentes se suma la aplicación del memorando de política PM-602-0188. Ese documento restauró en 2025 un criterio más estricto para evaluar el “buen carácter moral”, uno de los requisitos exigidos para obtener la ciudadanía estadounidense.

El texto detalla los parámetros de análisis para los oficiales de adjudicación y sostiene: “Evaluar a los extranjeros que buscan naturalizarse es la responsabilidad más sagrada y profunda de Uscis”.

Al 30 de septiembre de 2025 Uscis acumulaba 11,6 millones de trámites pendientes. Florida Immigration Lawyer Blog - Florida Immigration Lawyer Blog

El nuevo criterio también puede llevar a considerar factores como infracciones de tránsito reiteradas, deudas fiscales o atrasos en pagos de manutención, según el caso.

Abogados consultados sostuvieron que, desde que iniciaron estos controles, aparecieron demoras extra en oficinas de Houston, Atlanta y Los Ángeles. Hasta ahora, los tiempos habituales para conseguir entrevistas de ciudadanía rondaban entre 7,5 y 11,5 meses.