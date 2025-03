TPS en Estados Unidos:¿se puede solicitar aunque haya pasado la fecha de reinscripción?

El Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) es un apoyo humanitario otorgado por el gobierno de Estados Unidos solo a ciudadanos de ciertos países. Miles de extranjeros han recibido el beneficio, pero se debe cumplir con una reinscripción para mantenerlo. En este sentido, algunos migrantes se preguntan si se puede hacer el trámite después de la fecha autorizada.

¿Cómo mantener el TPS y qué hacer si ya pasó la fecha de reinscripción?

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés) explica que una vez que se le otorgue el TPS, el extranjero deberá reinscribirse durante cada período publicado para mantener los beneficios.

Para mantener el TPS, el extranjero deberá reinscribirse durante cada período asignado Freepik - Archivo

“Esto aplica a todos los beneficiarios del TPS, incluyendo aquellos que fueron inicialmente otorgados por Uscis, un juez de inmigración o la Oficina de Asuntos de Inmigrantes (BIA)”, indica la agencia.

Con respecto a la reinscripción tardía, el organismo confirma que sí puede aceptar una solicitud si el peticionario tiene una buena razón para presentarla después del final del período. Además, debe enviar una carta para explicar el motivo del retraso.

Asimismo, advierte que si se presenta la solicitud de reinscripción al TPS después de la fecha, el procesamiento podría retrasarse y generar interrupciones en la autorización de trabajo.

Países que podrán reinscribirse al TPS en 2025

Cada país asignado tiene diferentes fechas de trámites. Para este 2025 algunos tienen sus periodos de reinscripción abierta; estos son los días para presentar el trámite:

El Salvador : la reinscripción fue del 17 de enero de 2025 al 18 de marzo de 2025.

: la reinscripción fue del 17 de enero de 2025 al 18 de marzo de 2025. Honduras : del 6 de noviembre de 2023 al 5 de julio de 2025, para aquellos que se vuelvan a registrar para TPS bajo la extensión de 2023.

: del 6 de noviembre de 2023 al 5 de julio de 2025, para aquellos que se vuelvan a registrar para TPS bajo la extensión de 2023. Líbano : comenzó el 27 de noviembre de 2024 y termina el 27 de mayo de 2026.

: comenzó el 27 de noviembre de 2024 y termina el 27 de mayo de 2026. Nepal : del 24 de octubre de 2023 al 24 de junio de 2025, para aquellos que se vuelvan a registrar para TPS bajo la extensión de 2023.

: del 24 de octubre de 2023 al 24 de junio de 2025, para aquellos que se vuelvan a registrar para TPS bajo la extensión de 2023. Nicaragua : del 6 de noviembre de 2023 al 5 de julio de 2025, para quienes soliciten TPS según la designación anunciada en 2023.

: del 6 de noviembre de 2023 al 5 de julio de 2025, para quienes soliciten TPS según la designación anunciada en 2023. Sudán : la reinscripción fue del 17 de enero de 2025 al 18 de marzo de 2025.

: la reinscripción fue del 17 de enero de 2025 al 18 de marzo de 2025. Ucrania : la reinscripción pasó del 17 de enero de 2025 al 18 de marzo de 2025.

: la reinscripción pasó del 17 de enero de 2025 al 18 de marzo de 2025. Yemen: el periodo comenzó el 10 de julio de 2024 y termina el 3 de marzo de 2026.

El TPS le permite a los migrantes de ciertos países permanecer en EE.UU. Pexels

TPS: cómo funciona y quiénes son elegibles

El TPS proporciona un estatus migratorio temporal a los ciudadanos elegibles de ciertos países designados que están físicamente presentes en Estados Unidos. El secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) es quien puede designar un país debido a condiciones que impiden a sus ciudadanos regresar de manera segura.

Se puede designar a una nación por situaciones como: un conflicto armado en curso (tal como una guerra civil), un desastre natural (como un terremoto o huracán) o una epidemia u otras condiciones extraordinarias y de carácter temporal.

Las personas que son beneficiarias del TPS o que se consideran preliminarmente elegibles tras la revisión inicial de sus casos:

No son removibles de Estados Unidos

Puede obtener un documento de autorización de empleo (EAD, por sus siglas en inglés)

Pueden obtener una autorización de viaje

Para registrarse se debe presentar el formulario I-821, Solicitud de Estatus de Protección Temporal.

El TPS es un beneficio temporal que no otorga la condición de residente permanente legal ni otro, lo que no impide hacer una solicitud de estatus de no inmigrante, de ajuste de estatus basado en una petición de inmigrante o cualquier otro beneficio o protección migratoria para el que se pueda ser elegible.

El TPS proporciona un estatus migratorio temporal a los ciudadanos elegibles Freepik

El Uscis señala que para que se conceda cualquier otro beneficio migratorio, es necesario cumplir con todos los requisitos de elegibilidad y que una solicitud de TPS no afecta otra de asilo o cualquier otro trámite migratorio y viceversa.

Requisitos de elegibilidad para el Estatus de Protección Temporal

Para ser elegible para TPS, el extranjero debe:

Ser nacional de un país designado para el TPS, o una persona sin nacionalidad cuya última residencia habitual fue el país designado;

Presentar la solicitud durante el período abierto de registro inicial o de reinscripción, o cumplir con los requisitos para la presentación inicial tardía durante cualquier extensión;

Haber estado presente físicamente de forma continua en Estados Unidos desde la fecha de vigencia de la designación más reciente del país; y

Haber residido continuamente en Estados Unidos desde la fecha especificada para el país.

La ley permite una excepción a los requisitos de presencia física y residencia continua para salidas breves, casuales e inocentes de Estados Unidos. Al solicitar o reinscribirse para el TPS, se debe informar a Uscis sobre todas las ausencias y la agencia determinará si la excepción aplica.