Actualizaciones recientes del TPS para venezolanos e inmigrantes latinos en Estados Unidos en octubre 2025

La Corte Suprema de Estados Unidos dio luz verde a una solicitud del gobierno de Donald Trump para reactivar la terminación del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para venezolanos, mientras continúa el litigio en el Noveno Circuito. Tras la petición de emergencia que se aprobó el viernes 3 de octubre, más de 300 mil migrantes de ese país latino se encuentran en riesgo de perder su protección y afrontan la posibilidad de una deportación,

El último avance de Trump sobre la revocación del TPS en EE.UU.

Con esta orden, el máximo tribunal de EE.UU. dejó en suspenso el fallo final del 5 de septiembre del juez Edward Chen (Distrito Norte de California), que había declarado como ilegales las intenciones del DHS para terminar y revertir la prórroga del TPS para Venezuela.

Donald Trump avanza con su intención de eliminar el TPS para venezolanos Julia Demaree Nikhinson - AP

En un comunicado oficial publicado el viernes 3 de octubre, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) detalló que el máximo tribunal judicial de EE.UU. tuvo un fallo dividido, con seis votos contra tres.

La subsecretaria de ese organismo, Tricia McLaughlin, arremetió: “El pueblo estadounidense no debería haber tenido que recurrir dos veces a la Corte Suprema para que se hiciera justicia. El Estatus de Protección Temporal (TPS) siempre se supuso que sería precisamente eso: temporal. Sin embargo, las administraciones anteriores abusaron, explotaron y deformaron el TPS hasta convertirlo en un programa de amnistía de facto".

“Ahora que la ley y el pueblo están de nuestro lado, la secretaria Kristi Noem seguirá utilizando todas las herramientas a nuestra disposición para priorizar la seguridad de todos los ciudadanos estadounidenses”, agregó.

La decisión de la Corte Suprema afecta a más de 300 mil venezolanos Facebook Illinois Venezuelan Alliance

Ante esta determinación de la Corte Suprema, se ha profundizado el “éxodo” de venezolanos en ciudades con alta presencia latina de Estados Unidos, frente al temor a la deportación. Este fenómeno se evidencia especialmente en Doral, conocido también como “Doralzuela” o la “Pequeña Venezuela”, una ciudad en el condado de Miami-Dade, en Florida.

Cuándo vence el TPS para venezolanos en Estados Unidos

El DHS recordó el carácter temporal del TPS, que mantiene dos líneas normativas importantes:

Designación 2021 de Venezuela : termina de manera efectiva el 7 de noviembre de 2025.

: termina de manera efectiva el 7 de noviembre de 2025. Extensión de la designación 2023: publicada el 17 de enero de 2025, su vigencia inicial era hasta el 2 de octubre de 2026, pero el DHS luego emitió un aviso de terminación. La orden del 3 de octubre de la Corte Suprema habilita a la administración Nacional a avanzar con esta iniciativa, mientras sigue la apelación.

Noem señaló que las condiciones de Venezuela ya no cumplen los criterios para designar el TPS Virginia Mayo - AP

El TPS es un amparo migratorio creado por el Congreso en 1990 que permite residir y trabajar legalmente a nacionales de países con conflictos armados, desastres o condiciones extraordinarias. Su renovación o terminación queda a discreción de la Secretaría de Seguridad Nacional, de acuerdo a las leyes vigentes.

Por qué el gobierno de Trump pidió poner fin al TPS

La administración Trump argumenta que, conforme a la ley de TPS, la Secretaria de Seguridad Nacional posee facultades para terminar una designación cuando las condiciones extraordinarias que la motivaron han cambiado.

Por su parte, el Departamento de Justicia sostuvo ante la Corte que la autoridad del DHS para revertir prórrogas o ceses forma parte de esa discrecionalidad legal. Ante ese argumento, el máximo tribunal habilitó que esa postura rija interinamente hasta la resolución de fondo.

En este contexto, el caso Noem v. National TPS Alliance continúa en apelación ante el Noveno Circuito. Mientras se dirime ese expediente, la suspensión otorgada por la Corte Suprema se mantendrá vigente.