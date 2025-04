Regla del Uscis: quién califica para el examen en español de la ciudadanía de EE.UU.

Algunos solicitantes de la ciudadanía americana pueden presentar el examen de educación cívica en español si cumplen con ciertos criterios de edad y años de residencia, según informa el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE.UU. (Uscis, por sus siglas en inglés).

Exención del examen de inglés: qué dice Uscis

Uscis permite omitir la parte de inglés en el proceso de naturalización si se cumplen ciertos criterios. Una de las opciones es tener 50 años o más y haber sido residente permanente legal durante al menos 20 años, lo que se conoce como la regla “50/20”. La otra alternativa es tener 55 años o más y tener al menos 15 años como titular de una green card, de acuerdo con la regla “55/15”.

Quienes superan ciertas edades y acumulan años de residencia pueden acceder a beneficios durante el proceso de naturalización Foto de freepik disponible en freepik

Estas personas no deben rendir la sección de inglés, aunque sí están obligadas a presentar el examen cívico.

Ciudadanía americana: cómo es el examen cívico en español

Las personas que califican para las excepciones del idioma inglés pueden rendir el examen de educación cívica en su idioma natal, de acuerdo con Uscis. Para ello, deben asistir a la entrevista con un intérprete fluido tanto en inglés como en la lengua nativa del solicitante, que puede ser español.

Este examen evalúa conocimientos básicos sobre historia y gobierno de Estados Unidos. La posibilidad de tomarlo en otro idioma busca garantizar el acceso equitativo al proceso de naturalización.

Los mayores de 65 años acceden a un examen simplificado

Uscis contempla una consideración especial para quienes tienen 65 años o más y han sido residentes permanentes legales durante al menos 20 años. En estos casos, se les permite rendir una versión simplificada del examen cívico, incluso si lo presentan en su idioma natal.

Esta medida busca reconocer el tiempo de residencia y la edad avanzada, y facilitar el acceso a la ciudadanía.

A partir de los 65 años y con larga residencia, el examen se simplifica para facilitar el camino hacia la ciudadanía Foto de freepik disponible en freepik

Discapacidad y ciudadanía: quién puede evitar los exámenes

También es posible quedar exento de ambas pruebas, inglés y educación cívica, si se presenta el formulario N-648, que certifica una discapacidad física, del desarrollo o mental. Este documento debe ser completado por un médico, un osteópata o un psicólogo clínico debidamente autorizados.

Además, bajo la Ley de Rehabilitación de 1973, Uscis permite solicitar acomodaciones o ajustes razonables durante el proceso de naturalización. Las necesidades deben ser detalladas en el formulario N-400, que inicia la solicitud de ciudadanía.

La ley contempla ajustes razonables y exenciones totales para personas con discapacidades físicas, mentales o del desarrollo Foto de freepik disponible en freepik

¿Qué pasa si no se aprueba el examen de inglés o de educación cívica?

Si un solicitante no aprueba alguna parte del examen de inglés o de educación cívica, se le debe reprogramar la fecha para que se presente de nuevo a realizarlas entre 60 y 90 días después. Solo debe volver a evaluar en aquellas áreas en las que no aprobó anteriormente.

En caso de que el solicitante no apruebe alguna parte del examen de naturalización por segunda vez, el funcionario debe rechazar la petición con base en que no cumple con los requisitos educativos.

La agencia también señala que si un solicitante se niega a someterse a la prueba o a responder preguntas de lectura, escritura o educación cívica, o no responde porque no entendió las preguntas tal como se elaboraron o reformularon, no cumple con los requisitos educativos.