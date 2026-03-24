Dónde está mi reembolso 2026: las cinco causas por las que se puede retrasar el cheque del IRS en USA

Millones de contribuyentes en Estados Unidos atraviesan la temporada de impuestos de 2026 con la expectativa de recibir sus reembolsos federales tras presentar sus declaraciones ante el Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés). Si bien la agencia garantiza el depósito en un plazo de 21 días para quienes utilizan medios electrónicos y eligen el depósito directo, diversos factores generan retrasos inevitables en la llegada de los fondos.

¿Por qué algunos reembolsos del IRS tardan más de lo habitual?

La primera causa de demora radica en la solicitud de beneficios específicos, como el Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo y el Crédito Tributario Adicional por Hijos.

Una disposición de la Ley PATH de 2015 impide al organismo emitir los pagos por Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo y el Crédito Tributario Adicional por Hijos antes de mediados de febrero Jon Elswick - AP

Una disposición de la Ley PATH de 2015 impide al organismo emitir estos pagos antes de mediados de febrero.

Según explica el IRS en su sitio oficial, este plazo permite a la agencia verificar la exactitud de los ingresos declarados para evitar errores o fraudes.

Los contribuyentes en esta categoría suelen recibir el dinero a partir del 2 de marzo.

En segundo lugar, el método de presentación influye de manera directa en el calendario de pago. Aquellos que envían sus declaraciones en papel por correo postal enfrentan un proceso más lento, que suele extenderse hasta 42 días o más , en contraste con la agilidad que ofrece el sistema electrónico. El IRS enfatiza que la digitalización optimiza los tiempos de gestión administrativa.

influye de manera directa en el calendario de pago. Aquellos que enfrentan un proceso más lento, que suele extenderse , en contraste con la agilidad que ofrece el sistema electrónico. La tercera razón frecuente para las demoras corresponde a la presencia de errores en la documentación presentada . Si el formulario contiene datos incorrectos o información inconsistente , el IRS debe efectuar revisiones manuales adicionales. En situaciones donde el organismo necesita aclarar detalles, envía una carta física al domicilio del contribuyente , lo cual prolonga significativamente la espera hasta obtener una respuesta del fisco.

. Si el formulario contiene , el IRS debe efectuar revisiones manuales adicionales. En situaciones donde el organismo necesita aclarar detalles, , lo cual prolonga significativamente la espera hasta obtener una respuesta del fisco. Como cuarto punto, existen casos donde los contribuyentes tienen deudas federales pendientes. Cuando el organismo detecta saldos impagos, retiene parte o la totalidad del reembolso para cubrir dichas obligaciones tributarias previas. Esta acción legal ajusta de manera automática el saldo final que el contribuyente espera recibir en su cuenta bancaria personal.

Por último, la falta de actualización en los datos bancarios constituye un obstáculo común.

Aunque el IRS impulsa el depósito directo, si los números de cuenta o ruta son erróneos, la transacción falla y el proceso debe iniciarse de nuevo. La recomendación oficial es verificar cada cifra antes de confirmar el envío del formulario.

Cómo monitorear el estado del reembolso del IRS paso a paso

Para supervisar el estado real de cada trámite, los usuarios cuentan con la herramienta “¿Dónde está mi reembolso?” y la aplicación móvil IRS2Go.

Los usuarios cuentan con la herramienta “¿Dónde está mi reembolso?” y la aplicación móvil IRS2Go para monitorear el estado del reembolso del IRS Freepick

Estos sistemas se actualizan una vez al día y requieren información precisa como el número de Seguro Social o ITIN, el estado civil tributario y el monto exacto de la devolución esperada.

Resulta vital evitar consultas reiteradas durante el día, ya que el sistema solo refresca los datos una vez por noche.

Por su parte, si el estado del trámite permanece sin cambios, el usuario debe recordar que la agencia procesa las declaraciones según su orden de llegada.

Quiénes califican para los créditos tributarios del IRS en 2026

Para reclamar el Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo, que otorga desde US$649 si no tienen hijos hasta US$8046 si tienen tres o más, el solicitante debe:

Tener ingresos ganados

Tener ingresos de inversión por debajo del límite

Contar con un número de Seguro Social válido antes de la fecha de vencimiento de la declaración (incluidas las prórrogas)

Ser ciudadano estadounidense o extranjero residente durante todo el año

No presentar el Formulario 2555, Ingresos Ganados en el Extranjero

Cumplir con ciertas reglas adicionales si está separado de su cónyuge y no presenta una declaración de impuestos conjunta

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.