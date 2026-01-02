Visa y redes sociales: qué publicaciones pueden costarte la entrada a EE.UU.

Luego del anuncio y las medidas de las autoridades de Estados Unidos para revisar las redes sociales de solicitantes de visas, el gobierno de Donald Trump analiza la posibilidad de ampliar el alcance de la iniciativa de control. Aunque los términos no fueron del todo aclarados, hay algunas definiciones sobre cuál es el contenido en las plataformas que puede dejar a un extranjero afuera del país norteamericano.

Cuáles son las publicaciones en redes sociales que pueden llevar al rechazo de una visa

Originalmente, en junio, el Departamento de Estado (DOS, por sus siglas en inglés) había emitido un comunicado donde revelaba que las autoridades utilizarían “toda la información disponible” para "identificar a los solicitantes inadmisibles“.

Estados Unidos puede rechazar visas por contenido que publicó el solicitante en sus redes sociales Freepik

La entidad agregó que toda entrega de esta documentación “es una decisión de seguridad nacional”. En ese sentido, se impuso el requisito de que los solicitantes de visas F, M y J, tres tipos de permisos de estudiantes, configuraran sus perfiles de redes sociales como “públicos”.

A partir de declaraciones de funcionarios y comunicados posteriores, se logró hacer una reconstrucción de lo que el DOS considera como comentarios inadmisibles en las plataformas.

De acuerdo con el sitio especializado Travel and World Tour, estas publicaciones pueden costarle el trámite a un solicitante:

Críticas al gobierno de EE.UU.

Apoyo a organizaciones terroristas.

Discursos políticos que las autoridades consideren que van contra los valores estadounidenses.

Todo se engloba dentro de lo que EE.UU. considera como “contenido antiamericano”.

Cualquier publicación, comentario o incluso contenido compartido por un solicitante en los últimos cinco años puede ser motivo para el rechazo de una visa.

Ciertas publicaciones en redes sociales pueden llevar a un rechazo de la visa de Estados Unidos Imagen modificada por IA de Freepik - Imagen modificada por IA de Freepik

Además de imponer estándares más altos de exigencia, la medida también puede suponer mayor tiempo en el procesamiento de un trámite.

EE.UU. amplía los alcances de la revisión de redes sociales para el otorgamiento de visas

Aunque inicialmente el DOS había anunciado que la medida aplicaba para solicitantes de visas de estudiante, el uso se amplió y ahora incluso podría llegar a países que no requieren de permiso estadounidense para ingresar.

De acuerdo con The Washington Post, la administración Trump considera aplicar el requisito de revisión de redes sociales también a viajeros de países que no necesitan visa para entrar temporalmente a EE.UU.

En caso de finalmente anunciarse, significaría que turistas de cualquier país del mundo deberían entregar su historial de redes al gobierno norteamericano para recibir la autorización de viajar.

La actividad en redes sociales es revisada por Estados Unidos antes de resolver el otorgamiento de una visa Shutterstock - Shutterstock

El anuncio del Uscis: EE.UU. también revisa redes sociales para beneficios migratorios

Dos meses después del comunicado original que limitaba la medida a visas de estudiantes F, M y J, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés) dio a conocer una extensión.

Según una publicación que realizó la entidad en su sitio web, una actualización de agosto del Manual de Políticas implicó la ampliación de "los tipos de solicitudes de beneficios que se someten a verificación en redes sociales“.

En ese sentido, el Uscis remarcó que la existencia de publicaciones o comentarios que cuestionen a EE.UU. podría tener un efecto marcado en una solicitud. "La actividad antiestadounidense será un factor abrumadoramente negativo en cualquier análisis discrecional", aseguró.