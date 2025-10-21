Vive en EE.UU. y revela cuáles son los mejores dupes de belleza que se consiguen en Dollar Tree por menos de US$2

Dollar Tree es una de las tiendas de descuentos más reconocida en Estados Unidos y según la experta en belleza Liz Fenwick, es una de las mejores opciones para ahorrar y comprar productos de calidad. Entre sus hallazgos se encuentran grandes dupes de marcas de renombre, pero a un costo mucho más accesible.

Los mejores dupes de Dollar Tree en productos de belleza

La creadora de contenido compartió un video en su canal de YouTube en el que visita una tienda Dollar Tree para descubrir las imitaciones de productos de renombre que permanecen “ocultas” en la sucursal y que a pesar de costar menos de US$2 poseen buena calidad.

Liz Fenwick recorrió toda la tienda de descuentos para compartir con sus seguidores algunos de los dupes más interesantes, además de mostrar el precio, también realizó una pequeña prueba y reseña ante la cámara.

Root touch up

Se trata de un spray retocador de raíces, que se asemeja al de la marca L’Oréal y se encuentra disponible en diferentes tonos, como el rubio y el negro. El producto de marca se vende en Amazon por US$12, mientras que en el Dollar Tree está US$1,25.

La experta en belleza Liz Fenwick comparte sus secretos para ahorrar en productos de calidad en el Dollar Tree (YouTube/Liz Fenwick)

Fijador de maquillaje

La tienda de descuentos tiene un fijador o sellador de maquillaje mate en polvo de la marca Prolux que es recomendado por Fenwick, con tres tonos diferentes y una opción traslúcida. Los dos fueron probados por la experta, y aseguró que son buenas opciones debido a su relación precio-calidad.

Toner pads

El Dollar Tree tiene dos presentaciones, una ayuda a iluminar el tono de la piel y el otro es para aclararla. Es el dupe de una marca conocida como Medicube, la cual vende estas toallas de algodón humedecidas en US$18, por lo que la opción de la cadena de descuentos es mucho más asequible.

Champú con acondicionador

Es una versión más económica que las que se encuentra en línea, aunque también pertenece a la marca Would. Su precio en la tienda es de US$1,25, y en Amazon se vende en US$14.

Hand Wipes

Dollar Tree trae nuevos olores de toallas desinfectantes para manos cada temporada, en esta ocasión presenta versiones especiales que van con el otoño, como calabaza, jengibre con cítricos y galletas de azúcar.

Dupes y marcas ocultas en Dollar Tree son expuestos por experta en belleza (Archivo)

Otros artículos que se consiguen en Dollar Tree

Además de los productos de belleza y de cuidado personal, la youtuber explicó que la sucursal que visitó ya cuenta con decoración y artículos relacionados con la temporada navideña, para envolver regalos o adornar diferentes espacios.

Dollar Tree es una tienda muy popular entre los compradores de Estados Unidos, y además de imitaciones de maquillaje de marca, también es común que artículos como tarjetas de felicitación, decoraciones y productos para fiestas, organizadores, detergentes, marcos para fotos y materiales de papelería, sean de las cosas más vendidas.

Dollar Tree vende productos que se utilizan en la vida cotidiana (Archivo)

Otra cadena famosa por sus dupes y artículos de marca

Mientras que la tienda visitada por Liz Fenwick tiene una gran variedad de mercancías que son útiles en la vida cotidiana, su competencia Dollar General también es considerada una buena opción para el ahorro, con una característica que la hace más especial.

Y es que las sucursales de esta cadena también ofrecen en sus pasillos marcas más reconocidas en el mercado y en general se les asocia con una mejor relación precio-calidad, así como una gran variedad en sus artículos.

Esta tienda también tiene una política de descuentos mucho más flexible que Dollar Tree, aunque esta última tiene la mayoría de sus artículos a precios que no superan los US$1,25.

Aun así, las dos tiendas son frecuentadas por los clientes que desean ahorrar, quienes visitan este tipo de cadenas por lo menos una vez al mes, de acuerdo con Progressive Grocer.