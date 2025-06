Volantazo de Elon Musk: ahora afirma que sus comentarios contra Trump “fueron demasiado lejos”

Luego de varios días de tensiones con el presidente Donald Trump, el empresario y fundador de Tesla y SpaceX, Elon Musk, publicó en su cuenta de X un mensaje que sorprendió a muchos de sus seguidores. Así, reconoció que sus críticas recientes al mandatario fueron excesivas.

¿Elon Musk se arrepiente de sus dichos contra Donald Trump?

“Lamento algunas de mis publicaciones sobre el presidente Donald Trump de la semana pasada. Fueron demasiado lejos”, escribió Musk en X, lo que generó sorpresa entre sus seguidores, quienes habían seguido de cerca la escalada de tensiones entre ambas figuras.

El mensaje de Elon Musk en el cual se lamenta de sus dichos contra Donald Trump Captura de pantalla X @elonmusk

La declaración marca un cambio significativo en la postura del magnate sudafricano, quien días antes había lanzado acusaciones directas contra Trump y había cuestionado públicamente sus políticas fiscales. El mensaje apareció en medio de especulaciones sobre las posibles consecuencias económicas que podría enfrentar el imperio empresarial del CEO de Tesla y SpaceX.

El nuevo enfoque de Musk generó cientos de respuestas que reflejaron la polarización de sus seguidores. Algunos usuarios cuestionaron el hecho de que se lamentara por sus dichos, mientras otros la interpretaron como una estrategia para minimizar los daños potenciales a sus negocios.

“¿Vuelves a defender a alguien que, según dices, está en los archivos de Epstein?”, escribió un seguidor e hizo referencia a las acusaciones previas del empresario. Otro usuario comentó: “Dijiste que Trump estaba en los archivos de Epstein. No intentes retractarte ahora. ¿Alguien te amenazó?”.

Por el contrario, otros seguidores instaron a Musk a profundizar sus disculpas. “Elon, cuanto más tardes en disculparte con el presidente, más respeto perderás por parte de MAGA. Hay que pedirle disculpas a un presidente que en realidad trabaja para la clase media”, escribió una persona.

Los seguidores de Musk reaccionan tras su retracto ante los dichos que tuvo contra el presidente de EE.UU. Captura de pantalla X @elonmusk

¿Qué pasó entre Elon Musk y Donald Trump?

La ruptura entre el empresario y el presidente se originó tras la oficialización de la salida de Musk del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, por sus siglas en inglés), posición que había ocupado como parte del equipo de asesores de Trump para la reducción del gasto público. Posteriormente, el magnate utilizó su plataforma X para criticar duramente el proyecto fiscal propuesto por la administración Trump, el cual calificó como una “abominación repugnante” y cuestionó las prioridades presupuestarias del gobierno republicano.

El punto más álgido del enfrentamiento llegó cuando Musk publicó acusaciones sin pruebas sobre supuestos vínculos entre Trump y Jeffrey Epstein, el financiero fallecido que fue acusado de tráfico sexual antes de suicidarse en prisión en 2019.

“Es hora de lanzar la gran bomba: Donald Trump está en los archivos de Epstein. Esa es la verdadera razón por la que no se han hecho públicos. ¡Que tengas un buen día, DJT!”, había escrito en una publicación que posteriormente eliminó.

El empresario también había compartido contenido que pedía la destitución de Trump como presidente, publicaciones que igualmente fueron removidas de su cuenta durante el fin de semana.

El presidente estadounidense y el magnate sudafricano se enfrentaron en las redes sociales con un cruce de mensajes ROBERTO SCHMIDT - AFP

Las amenazas de Trump al imperio de Musk

Donald Trump no tardó en responder a los ataques de Musk y sugirió medidas económicas que podrían afectar directamente los negocios del empresario. “La manera más fácil de ahorrar miles de millones de dólares en nuestro presupuesto es cancelar los subsidios y contratos gubernamentales de Elon”, dijo en Truth Social.

Esta amenaza adquirió particular relevancia en consideración de que las empresas de Musk mantienen contratos multimillonarios con el gobierno federal, especialmente SpaceX, que tiene acuerdos significativos con la NASA y el Departamento de Defensa, según The New York Times.

Hasta el momento, Donald Trump no ha respondido públicamente al mensaje de Elon Musk en el cual se retracta. Sin embargo, el sábado 7 de junio, en una entrevista telefónica con la periodista Kristen Welker de NBC News, expresó que su relación con el magnate sudafricano está terminada.

Trump afirma que no tiene intenciones de componer su relación con el empresario Matt Rourke - AP

El mandatario también manifestó su falta de interés en reparar los vínculos con el empresario. “Estoy demasiado ocupado con otras cosas. No tengo intención de hablar con él”, afirmó.

Además, Trump criticó la conducta de Musk hacia la institución presidencial. “Creo que es algo muy malo, porque es muy irrespetuoso. No se puede faltarle el respeto al cargo de presidente”, aseguró. También advirtió que cualquier intento del empresario por financiar a candidatos demócratas podría traerle “serias consecuencias”.

Trump evitó detallar cuáles serían esas consecuencias, pero dejó en claro que no planea dialogar con Musk en el corto plazo.