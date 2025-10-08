Walmart tiene la casa prefabricada que muchos buscan: se arma en cinco días, vale US$30 mil y tiene dos pisos

El auge de las casas prefabricadas en Estados Unidos sigue creciendo gracias a su bajo costo, rapidez de instalación y versatilidad. Ahora, Walmart se ha sumado a esta tendencia al ofrecer una vivienda moderna y accesible, que también puede servir como extensión del hogar principal como para generar ingresos adicionales a través de plataformas de renta vacacional.

Cómo es y cuánto cuesta la casa prefabricada de Walmart

A través de su sitio web, la casa prefabricada modelo TEKAMON tiene un costo de US$29.999 y destaca por su diseño moderno de dos pisos, con baño e instalación eléctrica lista para usar.

La casa prefabricada de Walmart se instala en menos de cinco días (walmart.com)

El modelo cuenta con una estructura en forma de T, que ofrece estabilidad y permite ampliaciones futuras. Está fabricada con paneles numerados para facilitar su armado, materiales resistentes a la corrosión y un sistema de aislamiento acústico entre niveles, lo que garantiza durabilidad y confort.

Su diseño exterior incorpora rejillas de ventilación con recubrimiento anticorrosivo y mosquiteras protectoras, mientras que en el interior cuenta con luces LED de bajo consumo, sensores de movimiento y tomas de corriente de 110 voltios distribuidas en ambos niveles.

La casa incluye además dos habitaciones con cerradura en la planta alta y una escalera exterior que permite el acceso al segundo piso. Gracias a su estructura modular, puede instalarse en distintos terrenos, desde jardines hasta zonas rurales.

Cuánto tiempo se tarda en instalar la casa prefabricada de Walmart

Una de las principales ventajas del modelo TEKAMON es su fácil instalación. Según Walmart, la construcción completa puede realizarse en entre 72 y 120 horas (de tres a cinco días) con la ayuda de tres a cinco trabajadores, utilizando herramientas básicas.

La vivienda no requiere permisos de construcción, lo que simplifica el proceso y permite colocarla prácticamente en cualquier entorno. Walmart ofrece además la opción de contratar a un técnico certificado o realizar el ensamblaje por cuenta propia, con asesoría gratuita de sus representantes de venta.

¿Se puede ver la casa prefabricada de Walmart antes de comprarla?

Los interesados en adquirir una de estas viviendas pueden visitar las salas de exhibición más cercanas para conocer el modelo instalado. La compañía ofrece además servicio de diseño 3D gratuito, seguimiento postventa y una garantía anticorrosión de 10 años.

La casa prefabricada de Walmart tiene preinstalada la electricidad (walmart.com)

Como parte del servicio, Walmart enviará un ingeniero de soporte al sitio de instalación para garantizar que el montaje se realice correctamente.

El envío es gratuito y tarda en promedio 15 días hábiles, dependiendo de la ubicación del comprador. Asimismo, la cadena ofrece un periodo extendido de devolución sin costo hasta el 31 de enero de 2026, lo que brinda mayor seguridad a los clientes.

Vivienda accesible y sostenible

El modelo TEKAMON de Walmart se presenta como una alternativa funcional para quienes buscan una vivienda accesible, ecológica y rápida de montar, ideal como casa de huéspedes, estudio independiente o alojamiento temporal.

Con este lanzamiento, Walmart amplía su incursión en el mercado de la vivienda modular y se suma a una tendencia que promete redefinir el concepto de hogar en Estados Unidos, combinando innovación, sostenibilidad y bajo costo.