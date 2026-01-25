Walmart entrega un beneficio adicional para sus clientes con autos eléctricos en Estados Unidos

En abril de 2023, Walmart informó que en los próximos años se instalarán miles de cargadores rápidos para autos eléctricos en sus sucursales. Hasta enero de 2026, a casi tres años de su primer anuncio, la cadena minorista dio sus primeros pasos para añadir este nuevo beneficio para sus clientes, aunque solo operará en algunos estados de Estados Unidos.

El beneficio de Walmart para usuarios de autos eléctricos en EE.UU.

La tienda minorista Walmart inició el 2026 con diversos cambios en sus tiendas de Estados Unidos. El más reciente de ellos ayudará a los usuarios en los estacionamientos, ya que añadirán centros de carga rápida para autos eléctricos, señaló The Sun.

Poco a poco, las estaciones de carga irán siendo instaladas a lo largo y ancho de EE.UU (Walmart)

Los cargadores se instalarán en 78 sucursales de la tienda y estarán distribuidos en 19 estados del país. La medida forma parte de la iniciativa de la empresa para alcanzar su objetivo de cero emisiones para 2040, para lo cual implementarán algunos cambios, informaron a través de un comunicado.

Todavía no se han dado a conocer las fechas exactas del inicio de operaciones de los cargadores para todos los estados, aunque Walmart confirmó cuáles son los que ya se encuentran disponibles:

Arizona

Mesa Supercenter, Store #3833: 1606 S Signal Butte Rd, Mesa, AZ 85209

Queen Creek Supercenter, Store #4451: 21055 E Rittenhouse Rd

Queen Creek, AZ 85142Mesa Supercenter, Store #5428: 1710 S Greenfield Rd, Mesa, AZ 85206

Florida

Lakeland Supercenter, Store #779: 3501 S Florida Ave, Lakeland, FL 33803

Ohio

Cincinnati Supercenter, Store #2250: 4000 Red Bank Rd, Cincinnati, OH 45227

Milford Supercenter, Store #5499:201 Chamber Dr, Milford, OH 45150

La tienda minorista buscará transformarse en un establecimiento de cero emisiones para 2040 (Walmart)

Oklahoma

Checotah Supercenter, Store #340: 131 Paul Carr Dr, Checotah, OK 74426

Texas

Bedford Supercenter, Store #1178: 4101 Hwy 121, Bedford, TX 76021

Dallas Supercenter, Store #2105: 4122 LBJ Freeway, Dallas TX 75244

Fort Worth Supercenter, Store #2834: 5336 Golden Triangle Blvd, Fort Worth, TX 76244

Mckinney Supercenter, Store #206: 2041 Redbud Blvd, Mckinney, TX, 75069

Murphy Supercenter, Store #2973: 115 W Farm to Market 544, Murphy, TX 75094

North Richland Hills Supercenter, Store #807: 6401 NE Loop 820, North Richland Hills, TX 76180

Plano Supercenter, Store #1117: 6001 Central Expy, Plano, TX 75023

Sachse Supercenter, Store #5673: 8015 Woodbridge Pkwy, Sachse, TX 75048

Westworth Village Supercenter, Store #940: 6770 Westworth Blvd, Westworth Village, TX 76114

La tienda ofrecerá servicios de salud para grupos vulnerables

A inicios de este mismo año, Walmart lanzó su propia plataforma de ayuda médica, a fin de mejorar la oferta de servicios de salud para grupos vulnerables en Estados Unidos a través de su red digital de proveedores Better Care Services, señaló The Wall Street Journal.

Diversas tiendas de autoservicios ya ofrecen servicios de salud asequibles para los ciudadanos en situaciones vulnerables en EE.UU. (Pexels/Cottonbro studio) Pexels/Cottonbro studio

La plataforma ofrece consultas en el mismo día o citas urgentes a través de proveedores especializados y servicios relacionados con la salud mental. De igual forma, tiene acceso al sitio especializado LillyDirect que atiende enfermedades crónicas como la diabetes.

Durante su lanzamiento, la cadena informó que por tiempo limitado Better Care Services ofrecerá ayuda médica con un descuento de US$15, por lo que se debe acceder de forma directa al sitio web o desde la aplicación móvil de Walmart.

El costo de la atención médica podrá cambiar de acuerdo al tipo de servicio que se solicite y estará especialmente pensado para aquellas personas que no cuentan con un seguro médico en Estados Unidos.

Entre los servicios que se podrán solicitar se encuentran:

Atención primaria: exámenes físicos, tratamiento de las afecciones médicas comunes y atención preventiva

exámenes físicos, tratamiento de las afecciones médicas comunes y atención preventiva Terapia

Salud mental

Servicios especializados

Walmart no es la única tienda de autoservicio que ofrece servicios de salud, ya que cadenas como Dollar General, Kroger, Amazon y Costco ya brindan servicios médicos asequibles para la población, señaló The Street.