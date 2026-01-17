“Better Care Services”: Walmart le hace frente a los altos costos de salud y lanza su propia plataforma de ayuda médica

Empresas como Walmart, y otras cadenas de minoristas, han respondido ante las dificultades de muchos habitantes de Estados Unidos para cubrir los gastos de salud. Esto a través de su propia plataforma de atención médica dirigida a sus clientes, la cual promete mejorar el acceso a grupos desatendidos.

La plataforma de ayuda médica que lanza Walmart en EE.UU.

Walmart lanzó la red digital de proveedores Better Care Services, que brindará atención médica con precios más bajos y algunos productos relacionados con el bienestar, de acuerdo con The Wall Street Journal.

Walmart lanza Better Care Services y ofrece atención médica a sus clientes (Pexels/Tima Miroshnichenko)

Esta plataforma ofrecerá consultas el mismo día y contratará a proveedores externos especializados para que atiendan citas urgentes y de salud mental.

Además, la cadena de minoristas cuenta con acceso a LillyDirect, un sitio especializado en el manejo de migrañas y enfermedades crónicas, como la diabetes y la obesidad.

Asimismo, la red Better Care Services podrá atender a pacientes en áreas de nutrición y brindar recomendaciones personalidad de planes de alimentación y recetas, con ayuda de la inteligencia artificial.

A la par, la compañía anunció que reducirá los precios de más de mil productos de salud y bienestar, incluidos alimentos, suplementos, artículos fitness y otros de venta libre al público.

Cuánto cuesta y cómo acceder a Better Care Services de Walmart

Por su reciente lanzamiento, la plataforma tendrá un descuento de US$15 en algunos de los servicios de salud que ofrece, esto por tiempo limitado, de acuerdo con The Street.

Los servicios de atención médica de Walmart tienen diferentes costos, según las necesidades del paciente (Pexels/cottonbro studio)

“Sabemos que cuando la atención médica se vuelve difícil, muchas personas no reciben lo que necesitan... Better Care Services se centra en hacer que el bienestar sea sencillo y asequible”, dijo Kevin Host, vicepresidente sénior de salud y bienestar, farmacia de Walmart, en un comunicado de prensa.

Para acceder a los servicios médicos se puede ingresar al sitio web o descargar la aplicación móvil de Walmart y completar los campos de registro.

Los campos que puede cubrir la plataforma corresponden a las áreas de:

Atención primaria , que incluye exámenes físicos, tratamiento de las afecciones médicas comunes y atención preventiva.

, que incluye exámenes físicos, tratamiento de las afecciones médicas comunes y atención preventiva. Terapia

Salud mental

Servicios especializados

Aunque los costos de atención varían de acuerdo con el paciente, la empresa se compromete a ofrecer tarifas claras dirigidas a los ciudadanos que no cuentan con seguro médico.

Otros minoristas que ofrecen servicios de salud

Walmart no es la única cadena de minoristas que pretende incursionar en los servicios sanitarios, ya que otras marcas del sector forman alianzas y lanzan nuevas plataformas para satisfacer la demanda de una atención médica asequible, de acuerdo con The Street.

Diferentes cadenas de minoristas implementan asociaciones para ofrecer servicios de salud en Estados Unidos (Pexels/Nataliya Vaitkevich)

Algunas de las empresas en Estados Unidos que han visto en la salud una nueva ventana para diversificar sus ingresos son:

Dollar General

La cadena implementa un piloto de clínicas de salud creada en colaboración con DocGo, además de ofrecer productos de bienestar de marcas reconocidas.

Kroger

Mantiene una asociación con GoodRx para dar medicamentos recetados y de marca a precios reducidos en comparación con farmacias habituales.

Amazon

Tras adquirir One Medical lanzó Amazon Clinic y busca brindar atención médica, virtual o presencial a un precio asequible.

El programa funciona a través de membresías anuales que van desde los US$69 a los US$99, de acuerdo con el tipo de cliente y las promociones disponibles al momento de la suscripción, de acuerdo con el sitio web.

Costco

Tiene una asociación con Sesame y ofrece servicios de atención médica en línea con descuentos especiales para sus miembros.

Algunos de estos servicios son atención primaria virtual por US$29, manejo de medicamentos para la salud mental, por US$65, laboratorios y consultas de seguimiento por US$72, así como terapias de salud mental virtuales por US$79, de acuerdo con Sesame.