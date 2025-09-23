Cómo es la casa prefabricada de dos pisos con paneles solares que se vende en Amazon por menos de 40 mil dólares

Además de ofrecer artículos para renovar y decorar el hogar, Amazon también vende casas prefabricadas listas para ser enviadas a clientes que necesiten espacio extra para invitados, o incluso para quienes quieran rentarlas en plataformas de alquiler. Estas viviendas cuentan con comodidades como paneles solares y baños completos.

Cuánto cuestan las casas prefabricadas de Amazon

Según el sitio oficial de la compañía, una casa de contenedores expandible de un total de 74 metros cuadrados (alrededor de 800 pies cuadrados) con tres dormitorios distribuidos en dos niveles tiene un precio desde US$37.960.

Las casas prefabricadas d eAmazon se pueden personalizar (amazon.com)

Una de las características que más llama la atención es que se puede personalizar, desde el acabado de los pisos, hasta los estilos del exterior y su tamaño, que puede ser de 200 hasta 800 pies cuadrados (18.5 a 74.3 metros cuadrados).

Cómo es la casa prefabricada de dos pisos de Amazon

Esta casa prefabricada de dos niveles está construida con materiales duraderos, como acero y paneles de lana de roca, e incluye electricidad y plomería preinstaladas, lo que permite habitarla de inmediato, según publica People.

Amazon venda casas prefabricadas desde 9.990 dólares (amazon.com)

De igual manera, todas las paredes de la estructura están aisladas, por lo que son capaces de soportar las inclemencias del tiempo y el clima, resistentes al agua, y también están insonorizadas, para mayor comodidad y privacidad de los ocupantes.

En la primera planta hay un dormitorio con un baño completo y una cocina con palanca de inducción, con un fregadero y una encimera amplia. Los ventanales están distribuidos de forma que la sala de estar se vea amplia, donde hay espacio para una mesa de centro y otras comodidades.

Mientras que en la planta superior está el dormitorio principal, que tiene puertas corredizas de cristal para una mejor iluminación natural, que dan a una terraza privada, donde se puede disfrutar de una taza de café por la mañana o de los atardeceres.

La casa prefabricada tiene la posibilidad de personalizarse al gusto de cada cliente de Amazon, con cuatro estilos de acabados exteriores disponibles y capacidades o tamaños que varían desde los 200 a 800 pies cuadrados, con uno o hasta tres dormitorios.

La distribución de las habitaciones también se puede cambiar, con opciones como un balcón más pequeño en el segundo piso para tener un dormitorio más amplio, o elegir de qué lado de la casa se puede ubicar el espacio exterior, según el medio.

También los acabados de los gabinetes, los pisos, el estilo de las ventanas y hasta los colores se pueden adaptar a cada cliente. Si los usuarios desean mejoras o cambios adicionales, el equipo de atención a cliente de la plataforma puede ayudar a hacer la personalización.

Al ser una casa prefabricada, es de fácil instalación, por lo que se puede desmontar y acomodar si se necesita alguna adecuación o si se piensa cambiar de domicilio.

Otras casas prefabricadas que se venden en Amazon

Entre las opciones más económicas está la minicasa prefabricada genérica, con un precio de US$9.900. Es de una sola planta y ofrece entre una y cinco habitaciones de hasta ocho metros cuadrados cada una, con baño completo.

Casa prefabricada AMGUI de Amazon (amazon.com)

Otra alternativa es la AMGUI, disponible en dos modelos: de un piso (US$19.999) y de dos pisos (US$29.999). Según la marca, puede usarse como hotel, oficina o villa. Incluye iluminación LED, sensores de movimiento, baño completo y sistema eléctrico.