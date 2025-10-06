En Nueva York: cuánto cobran las niñeras y cuidadores de adultos en octubre 2025

Los trabajos de niñera y cuidador de adultos en Estados Unidos presentan una gran demanda debido a que, en muchas ocasiones, los empleadores no solicitan requisitos adicionales. El salario puede variar en función de la experiencia del empleado y la ubicación donde se desempeña. En ese sentido, Nueva York es una de las ciudades con mejores salarios para este rubro.

Cuánto gana una niñera en Nueva York en octubre de 2025

Mientras que el aproximado nacional marca unos US$24 por hora, el salario promedio para una niñera privada en Nueva York se sitúa en US$26 en octubre de 2025, según datos de ZipRecruiter.

El salario de las niñeras en Nueva York puede variar en función de la ubicación y la experiencia Freepik

El salario de una niñera privada en Nueva York va desde US$12,62 a US$39,97 la hora. Los factores más influyentes para su determinación son el nivel de habilidad, la ubicación y los años de experiencia del trabajador o trabajadora.

Dentro de este rubro, se presentan variaciones en los salarios en función de las actividades realizadas. Por ejemplo:

Niñera con servicio de limpieza a domicilio : US$47,21 por hora.

: US$47,21 por hora. Gerente del hogar : US$38,73 por hora.

: US$38,73 por hora. Ama de llaves niñera : US$25,98.

: US$25,98. Asistente de niñera : US$23,14 por hora.

: US$23,14 por hora. Niñera cuidadora: US$16,83.

Cuáles son las zonas de Nueva York con los salarios más altos para las niñeras

ZipRecruiter destacó las zonas de Nueva York donde el salario típico de una niñera privada supera el promedio nacional. El listado está conformado por:

Manhattan : US$26,01 por hora.

: US$26,01 por hora. Astoria : US$25,87 por hora.

: US$25,87 por hora. Tribeca : US$25,82 por hora.

: US$25,82 por hora. Westchester : US$25,79 por hora.

: US$25,79 por hora. Staten Island : US$25,55 por hora.

: US$25,55 por hora. Locust Valley : US$25,31 por hora.

: US$25,31 por hora. Scarsdale : US$25,17 por hora.

: US$25,17 por hora. Huntington Station : US$25,04 por hora.

: US$25,04 por hora. Brooklyn: US$24,78 por hora.

Cuánto gana un cuidador de adultos en Nueva York en octubre de 2025

Los cuidadores de adultos en Nueva York presentan un salario promedio de US$20 la hora, superior al promedio nacional que se sitúa en US$18,73. Este rubro también puede variar en función de la experiencia y la ubicación del empleo.

Cuánto cobran los cuidadores de adultos en Nueva York Freepik

El intervalo salarial para este tipo de trabajadores analizado por la plataforma escala hasta US$28,85, según ZipRecruiter.

En este rubro, Nueva York no se sitúa entre las ciudades con mejor salario. El sitio web detalló cuáles son las zonas de EE.UU. que ofrecen sueldos que superan el promedio nacional. El listado está conformado por:

Andrews, Maryland : de US$23,86 por hora.

: de US$23,86 por hora. Sitka, Alaska : de US$22,56 la hora.

: de US$22,56 la hora. San Francisco, California : de US$22,047 por hora.

: de US$22,047 por hora. San José, California : de US$21,95 por hora.

: de US$21,95 por hora. Arlington, Virginia : de US$21,55 por hora.

: de US$21,55 por hora. Danville, Pensilvania : de US$21,43 por hora.

: de US$21,43 por hora. Seattle, Washington : de US$21,40 por hora.

: de US$21,40 por hora. Foggy Bottom, DC : de US$21,30 por hora.

: de US$21,30 por hora. Kirkland, Washington : de US$21,29 por hora.

: de US$21,29 por hora. Southeast, DC: de US$21,23 por hora.

Los cuidadores de adultos en Nueva York presentan un pago promedio de US$19 la hora Freepik

La plataforma también estimó que la categoría de trabajador de necesidades especiales presenta un salario promedio de US$26,90 por hora, mientras que un profesor residente oscila entre US$18,02 y un trabajador de recreación cobra aproximadamente US$16,96.