Walsh gana la Copa del Mundo de 50 m mariposa con récord mundial en piscina corta

La estadounidense Gretchen Walsh batió este sábado su propio récord mundial en piscina corta en los 50 metros mariposa con una victoria de 23,72 segundos en la Copa del Mundo celebrada en Carmel, Indiana, Estados Unidos.

Walsh, de 22 años, superó el anterior récord de 23,94 segundos establecido en el Campeonato Mundial en piscina corta en Budapest el año pasado y ahora posee los cinco mejores tiempos de la historia en esta prueba.

Shaine Casas, por su parte, batió el récord estadounidense con un tiempo de 1:49,43, superando a la estrella francesa Léon Marchand y alzándose con la victoria en los 200 m estilos individuales masculinos.

Casas lideró la prueba de principio a fin y resistió el furioso ataque final en estilo libre del galo, ganador de cuatro medallas de oro en los Juegos Olímpicos de París de 2024.

El local entrena con Marchand, vencedor también de las dos pruebas de estilos individuales en los campeonatos mundiales de piscina larga celebrados este año en Singapur, bajo la dirección del entrenador Bob Bowman en Texas.

Marchand, que posee el récord mundial de 200 m estilos en piscina corta con 1:48,88, paró el reloj en 1:49,73.

La estadounidense Regan Smith, plusmarquista mundial, remontó para superar a su rival australiana Kaylee McKeown en los 100 m espalda con un tiempo de 54,92 segundos.

McKeown, que ganó el oro en los Olímpicos de París y el título mundial en Singapur por delante de Smith, quedó segunda con 55,05.

La australiana Mollie O'Callaghan lideró la prueba de 200 m libres desde el principio y ganó con un récord para su país de 1:50,77.

