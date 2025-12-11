A los besos en Washington D.C.: el curioso récord que la ciudad buscará batir antes de Navidad

La capital de Estados Unidos, Washington D. C., se puso un objetivo esta temporada festiva: superar el récord de la cantidad de besos en simultáneo debajo de un muérdago navideño.

El escenario que prepara Washington para batir el récord Guinness

El próximo sábado 13 de diciembre, en el corazón de Anthem Row, el Distrito de Mejora Comercial (BID, por sus siglas en inglés) se convocará a cientos de parejas para intentar superar el récord mundial que está registrado en el Libro Guinness de los Récords (GWR, por sus siglas en inglés).

La capital de Estados Unidos busca romper el récord el sábado 13 de diciembre

El objetivo es batir la marca del mayor número de parejas besándose al mismo tiempo. El evento se llevará a cabo bajo el icónico muérdago, conocido como “National Mistletoe”, que se coloca en el paseo de compras de la capital.

Se trata de una estructura esférica de 10 pies (3 metros), suspendida a 30 pies (9 metros) del suelo y creada por el colectivo de artistas multidisciplinarios My Ly, según publicó la revista Washingtonian.

La instalación está compuesta por vegetación, cintas y un cascabel típico de Navidad. Además, está exhibida por segundo año consecutivo desde el 21 de noviembre hasta el 31 de enero de 2026.

Por su parte, Gerren Price, presidente y director ejecutivo del BID, dijo: “Este año, convocamos a todas las parejas a ayudarnos a romper un récord mundial y hacer historia besándose bajo el ‘mistletoe’, aquí mismo en D. C.”, señaló en declaraciones retomadas por Telemundo.

La apuesta de Washington D. C.: comunidad, magia y un registro imposible de olvidar

La organización destacó en un comunicado que prepara un ambiente festivo desde las 15 hs del sábado, con bebidas, comida, decoración y música a cargo del Cuarteto Ellington Carthan con Valentina María.

El muérdago colgante será el escenario del intento por batir el récord mundial de la cantidad de besos en simultáneo downtowndc.org

La ubicación exacta es Anthem Row, 800 K Street y los participantes pueden llegar hasta allí en Metro, al bajar en la estación Gallery Place-Chinatown de las líneas roja, verde y amarilla, a través de la salida 7th y H Street.

Recién a las 16 hs comenzará el encuentro entre parejas bajo el icónico muérdago. A las 18 hs llegará el momento crucial, donde los enamorados se darán el beso colectivo de siete segundos que buscará romper la marca mundial anterior.

“Creo que este año, en particular, es un momento en el que toda la región podría beneficiarse de la alegría, de momentos de conexión y comunidad, y de simplemente vivir un momento especial y mágico con alguien a quien amas”, dijo Price.

Vale la pena destacar que, para participar del evento, había que inscribirse previamente.

Washington busca romper el récord Guinness establecido en 2019 en Misuri guinnessworldrecords.de

El desafío: superar a las 480 parejas del récord vigente establecido en Misuri

El Libro Guinness de los Récords establece que la cifra a vencer para Washington D. C. es de 480 parejas, un objetivo fijado el 7 de diciembre de 2019 en San Luis, Missouri.

En esa ocasión, el evento formó parte de la celebración navideña anual Brewery Lights de Anheuser-Busch.