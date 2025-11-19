Adiós Seattle: cómo es la mansión que vende uno de los directivos de Amazon por 25 millones de dólares

El director financiero de Amazon (CFO, por sus siglas en inglés), Brian Olsavsky, puso en venta su mansión frente al mar en Mercer Island, Seattle, por US$25 millones. La propiedad, que incluye un muelle privado en el Lago Washington, ya habría encontrado comprador.

Mansión de directivo de Amazon ya tiene comprador

De acuerdo con los registros del condado de King, Seattle, verificados por Mansion Global, la residencia de diseño contemporáneo propiedad del directivo de Amazon salió al mercado por 25 millones de dólares y ya tendría un comprador.

Brian Olsavsky, CFO de Amazon (amazon.com)

El comprador es una entidad vinculada al empresario y expropietario de los Phoenix Suns de la NBA, Robert Sarver.

La residencia de diseño contemporáneo salió al mercado en junio con un precio inicial de US$29 millones, y la operación se cerró a principios de octubre.

Las agentes Joan Bayley (Windermere Real Estate) y Tere Foster (Compass) participaron en la transacción. Sarver no contó con representación legal al momento del cierre.

“Es una propiedad absolutamente impresionante. Es inusual conseguir una mansión frente al mar que sea tan nueva y hecha a medida”, señaló Foster.

Esta es la segunda venta más cara en la historia de Mercer Island y una de las únicas cuatro operaciones que superan los US$20 millones en esa zona exclusiva del área metropolitana de Seattle.

Cómo es la mansión de 25 millones en Mercer Island

El ejecutivo de Amazon compró el terreno de 0,4 acres (0,2 hectáreas) en 2016 por poco menos de US$5 millones, y finalizó la construcción de la vivienda en 2021.

La casa tiene 8000 pies cuadrados (743 metros cuadrados) distribuidos en cinco dormitorios y amplios espacios con paredes de vidrio del piso al techo.

Mansión del ejecutivo de Amazon que puso a la venta en Mercer Island (Masion Global)

En el exterior cuenta con una terraza superior con vistas al mar y otra inferior con una piscina rodeada de cristal y un jardín. Además, ofrece 31 metros de costa lineal sobre el Lago Washington, con orientación norte y un ángulo hacia el oeste que permite vistas panorámicas de Seattle, las montañas y la puesta de sol.

La propiedad también dispone de un muelle con una plataforma para eventos que se extiende sobre el agua, según el anuncio de Compass. Un portavoz de Amazon confirmó que el matrimonio Olsavsky ya adquirió otra residencia en la misma zona de Mercer Island.

Olsavsky trabaja en Amazon desde 2002 y ocupa el cargo de vicepresidente senior y director financiero desde hace una década. De acuerdo con Mansion Global, ha tenido otras propiedades en Bellevue y Lakemont.

Por su parte, Sarver es cofundador de la inmobiliaria Southwest Values Partners y fue propietario de los Phoenix Suns hasta 2023, cuando vendió el equipo tras ser suspendido y multado por la liga por conducta inapropiada.

La casa más cara que se vende en Seattle

También a orillas del Lago Washington se ubica la mansión más cara que se puede encontrar en el área de Seattle, que de acuerdo con el medio, tiene un valor de 79 millones de dólares.

La casa más cara que se vende en Seattle por 79 millones de dólares (Masion Global/Tim Van Asselt/Clarity Northwest)

La casa de cristal y acero ofrece un espacio de costa privado y ofrece 434 pies (132 metros) de frente con un muelle propio y un pabellón junto al lago, con espacio para hasta 100 personas y donde se pueden estacionar hasta 50 coches, es una de las residencias más grandes de la ciudad.