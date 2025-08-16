Buenas noticias para los residentes de Washington D.C.: el nuevo tren rápido que conectará el centro de la ciudad con Boston

Dentro de dos semanas comienza a funcionar el tren más rápido de Estados Unidos. Se trata del NextGen Acela que circulará por el Corredor Noreste y conectará los principales centros urbanos de Washington D.C., Nueva York y Boston, además de otros destinos intermedios.

Lanzan el tren más rápido de EE.UU.

La compañía Amtrak confirmó que el tren rápido comenzará a funcionar el jueves 28 de agosto. El NextGen Acela experimentará velocidades máximas de hasta 257 kilómetros por hora y funcionará entre Boston y Washington D.C., con estaciones importantes en Providence, Nueva York, Stamford, Union Station de New Haven, Filadelfia y Baltimore.

De acuerdo a la empresa, la nueva flota ofrece aproximadamente un 27% más de asientos por salida en comparación con los modelos Acela anteriores y tendrá horarios más extensos de servicio.

De la renovación del diseño se destacan:

Asientos ergonómicos y con más espacio para las piernas.

Ventanas más grandes para mayor ingreso de luz natural.

Wifi gratuito de alta velocidad habilitado para 5G.

Tomas de corriente, puertos USB y luces de lectura individuales.

Señalización clara y guías para desplazarse a bordo.

“Son más frecuencias, más asientos, más oportunidades de viajar, tendremos más servicio entre semana y fines de semana y también hay más trenes en la flota, así que más oportunidades de viajar”, destacó Jason Abrams, gerente senior de relaciones públicas de Amtrak, en declaraciones a NBC Connecticut.

“Estamos muy entusiasmados con los nuevos trenes Acela, son lo más grande que hemos hecho como empresa en los últimos 25 años”.

De acuerdo a la compañía, los nuevos trenes NextGen Acela se ensamblaron en las instalaciones de Alstom en Hornell, Nueva York, y utilizaron componentes de proveedores de 29 estados de EE.UU. “Generó aproximadamente 15.000 empleos en Estados Unidos”, destacó la firma.

Cómo reservar un asiento para viajar en el NextGen Acela

La empresa ofrece la posibilidad de reservar los viajes en tren a través de su sitio web oficial, la aplicación de Amtrak o incluso los quioscos de las diferentes estaciones.

Al ingresar en línea o desde la aplicación se puede seleccionar asientos, gestionar itinerarios e incluso realizar cambios en caso de interrupciones.

Esperan sumar otros 23 trenes rápidos para 2027

Si bien en agosto se pondrán en marcha cinco trenes, Amtrak espera que el total de la flota compuesta por 28 ferrocarriles entre en servicio en 2027.

De acuerdo a Newsweek, la empresa es la mayor proveedora de trenes de alta velocidad de Estados Unidos y transporta a más de 30 millones de pasajeros al año.

Para sus diferentes proyectos recibe el apoyo de subsidios estatales y federales, gran parte de los cuales se destinan al mantenimiento del Corredor Noreste, la parte más transitada de su red.

Según la compañía, los NextGen Acela pertenecen a un plan más amplio de modernización de sus diferentes flotas, que incluyen los nuevos trenes Amtrak Airo y nuevas locomotoras de larga distancia más eficientes con interiores renovados, vagones comedor, coches cama y salones turísticos.

La empresa espera duplicar su cantidad de pasajeros en las próximas tres décadas, ya que si sus diferentes obras se desarrollan según lo previsto, la ruta podría transportar a 66 millones de personas al año para 2040.