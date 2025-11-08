La lujosa casa de Jackie y John F. Kennedy en Washington D.C. está a la venta por US$7,5 millones

La casa en la que vivieron Jacqueline, conocida como Jackie, y John F. Kennedy, comúnmente llamado JFK, expresidente de Estados Unidos, está a la venta por 7,5 millones de dólares. La residencia que ocupó la pareja antes de mudarse a la Casa Blanca, en Washington D.C., se encuentra en el exclusivo barrio de Georgetown.

A la venta: la casa de los Kennedy está disponible en el mercado inmobiliario

Sotheby’s International Realty, que ofrece propiedades inmobiliarias de lujo, actualmente tiene en el mercado la residencia que compraron los Kennedy en 1957 y en la que vivieron mientras el exmandatario hacía campaña para convertirse en el presidente de EE.UU.

Los Kennedy la convirtieron en su residencia en Washington, D.C., en 1957 Sotheby's International Realty - Sotheby's International Realty

La casa fue construida en 1811 por William Marbury, un prominente financiero de Georgetown, firme defensor del federalismo y cuyo nombre lleva el histórico caso de la Corte Suprema, Marbury vs. Madison, señala la descripción de la venta en el sitio de Sotheby’s International Realty.

“Su historia abarca desde los inicios de la República hasta la era de Kennedy”, se lee en la página de bienes raíces.

Así es la residencia en Washington D.C., que perteneció a Jackie y John F. Kennedy

La casa, conocida como Marbury House, tiene cinco dormitorios y cinco baños completos. Cuenta con tres pisos y tiene casi 1600 metros cuadrados. Entre sus atractivos están dos salones en la planta baja, donde JFK se reunía con los nuevos miembros de su gabinete, según dijo el agente inmobiliario Michael Rankin, encargado de la venta.

La residencia cuenta con amplios jardines, aparcamiento y una dirección histórica en el corazón de Georgetown Sotheby's International Realty - Sotheby's International Realty

Rankin explicó a Business Insider que la actual familia propietaria la ha tenido durante más de 20 años, “pero conserva todos los pisos, ventanas, molduras y detalles originales, y chimeneas. Todo eso está intacto, lo cual es muy importante”.

“La fachada, clásica e imperecedera, presenta ladrillos rojo rosado dispuestos en hiladas equilibradas y ventanas de guillotina simétricas con contraventanas de color verde oscuro. La entrada central está coronada por un delicado tragaluz y una refinada cornisa que completa la composición”, se lee en la descripción de venta.

La planta interior cuenta con un elegante vestíbulo de escalera, techos altos y un salón doble, que da pasó a un comedor con acceso a los jardines. Las plantas superiores albergan los cinco dormitorios, una biblioteca y un ático.

La casa tiene tres pisos, cinco dormitorios y dos salones en la planta baja, además de extensos jardines Sotheby's International Realty - Sotheby's International Realty

La historia de la casa de JFK: la compra y renovación

Fue la primera casa que los Kennedy tuvieron en Washington D.C. Según The Wall Street Journal, el entonces senador de Massachusetts, compró la propiedad por US$82.000. También indican que la exprimera dama gastó US$18.000 en la renovación, de acuerdo con lo relatado en el libro Jacqueline Bouvier Kennedy Onassis: Una vida.

Ella amuebló la casa con sillones Luis XV, porcelana, sillas de comedor antiguas y una alfombra antigua antes de que la pareja se mudara a la Casa Blanca en 1961.

Los actuales propietarios compraron la casa por US$3,3 millones en 2004, según los registros de propiedad de Washington, D.C., precisa Business Insider.

Los actuales propietarios pusieron a la venta la casa ahora que sus dos hijos adultos se han independizado. De acuerdo con uno de los dueños, Cameron Knight, para The Wall Street Journal, el mercado inmobiliario en el barrio “está fuerte” y prevén que la residencia despertará el interés de los compradores por su historia.