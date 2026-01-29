¿Adiós Kristi Noem? El momento en que deberá dar explicaciones al Senado por el accionar del ICE en EE.UU.

Kristi Noem deberá presentarse ante el Comité Judicial del Senado, luego de una serie de episodios que pusieron en cuestión el accionar del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) y, en particular, la estrategia de control migratorio desplegada por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

Para cuándo fue citada Noem por el Senado de Estados Unidos

La comparecencia de Kristi Noem ante el Comité Judicial del Senado ya tiene fecha confirmada. Según Politico, la secretaria de Seguridad Nacional testificará el próximo 3 de marzo ante el panel que preside el senador republicano Chuck Grassley.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, deberá comparecer ante el Senado el próximo 3 de marzo Getty Images

La audiencia forma parte de las instancias regulares de supervisión del Congreso sobre el DHS, pero esta vez estará atravesada por un clima político mucho más adverso para la funcionaria.

Según informó el medio citado, Grassley negociaba desde hace semanas la agenda para concretar la presencia de Noem, en medio de un contexto que volvió inevitable su exposición pública ante los legisladores. La expectativa es que los senadores concentren gran parte de sus preguntas en las tácticas de aplicación de la ley migratoria que siguieron a dos tiroteos fatales protagonizados por agentes federales en Minneapolis durante el último mes.

El impacto de los tiroteos en Minneapolis en la citación a Noem

Los episodios ocurridos en Minnesota marcaron un antes y un después en la percepción pública del operativo migratorio impulsado por la administración de Donald Trump. En uno de los casos más recientes, un hombre de 37 años, Alex Pretti, murió tras recibir disparos de agentes de la Patrulla Fronteriza.

Alex J. Pretti fue abatido por un agente federal en Minneapolis Michael Pretti

La muerte de Pretti se sumó a otro tiroteo ocurrido el 7 de enero, también en Minneapolis, en el que perdió la vida Nicole Good, de la misma edad.

Las reacciones oficiales iniciales generaron malestar incluso dentro del propio partido gobernante, explicó Politico en un extenso informe. Algunos senadores republicanos cuestionaron que desde el Ejecutivo se insinuara, en un primer momento, que la responsabilidad recaía sobre las víctimas y no sobre los agentes involucrados. El senador Thom Tillis, de Carolina del Norte, integrante del Comité Judicial, llegó a pedir una investigación independiente sobre el último de los episodios.

Críticas internas y cuestionamientos públicos hacia Noem y Seguridad Nacional

La figura de Noem comenzó a concentrar críticas no solo de la oposición demócrata, sino también de sectores aliados al oficialismo. De acuerdo con Politico, en la Casa Blanca creció la percepción de que la secretaria actuó de manera apresurada al salir a dar declaraciones públicas antes de que se conocieran todos los detalles de los hechos, lo que pudo haber afectado la credibilidad de cualquier pesquisa independiente.

El senador republicano John Curtis cuestionó el accionar de Kristi Noem X: John Curtis

Uno de los cuestionamientos más duros llegó desde el Senado. El republicano John Curtis, de Utah, escribió en redes sociales que las acciones de Noem “socavan la confianza pública y la misión de las fuerzas del orden”. En ese mismo mensaje, sostuvo: “No coincido con la respuesta prematura del DHS, que llegó antes de que se conocieran todos los hechos y debilitó la confianza”.

Las críticas también se amplificaron en medios conservadores. El conductor radial Erick Erickson, una voz influyente entre votantes evangélicos cercanos al movimiento MAGA, acusó a la secretaria de “alimentar tensiones” con el objetivo de obtener “gran cobertura mediática”, según consignó Politico.