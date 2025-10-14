En Los Ángeles: la polémica inversión que hizo Edwin Castro, el latino que se hizo multimillonario con Powerball

Edwin Castro ganó 2040 millones de dólares en la lotería de Powerball el 8 de noviembre de 2022. Con ascendencia latina, el residente de California adquirió 15 terrenos en Altadena, en el condado de Los Ángeles, con el objetivo de construir viviendas y reestructurar la zona devastada por los incendios forestales de principios de este año. Su plan causó controversia en la comunidad.

El proyecto de Edwin Castro, el ganador del mayor premio de Powerball, en Los Ángeles

Castro se volvió millonario tras comprar un boleto en una gasolinera de California. Recientemente, destinó US$10 millones del premio de lotería a 15 lotes en Altadena, para convertir los escombros en viviendas unifamiliares. “La familia es importante”, resaltó.

La iniciativa de Edwin Castro causó polémica en Altadena X/@EdwinCastr99605

En diálogo con The Wall Street Journal, el ganador de Powerball, de 33 años, señaló que tiene intención de revivir su comunidad tras los incendios forestales. Se estima que el proyecto abarque un período de 10 años para completarse.

En Altadena, el incendio Eaton arrasó con al menos 9000 estructuras. Según Castro, su intención es destinar las nuevas viviendas a familias que quieran mudarse. “Esas son las personas que necesitan atención ahora mismo”, precisó al medio mencionado.

Además, tiene intención de construir una casa en dos terrenos con habitaciones subterráneas secretas para instalarse él mismo y, si tiene hijos, que también puedan vivir allí. Así, señaló que poseería un estilo similar al de Willy Wonka.

El incendio de Eaton arrasó con miles de viviendas en Altadena, California, en enero de 2025 Ethan Swope - FR171736 AP

Castro, quien trabajó como consultor de arquitectura en Altadena, contrató a Arvin Shirinyans para diseñar los planos y realizar los trámites burocráticos del proyecto. También se reunió con organizaciones como Altadena Earthseed Community Land Trust y la Fundación de Vivienda Greenline.

“Quiero que se sienta como el antiguo barrio”, indicó. Aunque puntualizó que venderá las viviendas a precio de mercado. “El margen de ganancia no tiene por qué ser desorbitado. Pero no estoy construyendo estas casas solo para regalarlas”, dijo.

A qué destinó Edwin Castro el premio que ganó en Powerball

El ganador del premio mayor de lotería comenzó a coleccionar autos de lujo, con marcas como Porsche y Volkswagen, así como viviendas y mansiones. Entre los destinos, adquirió propiedades en Hollywood Hills, en Los Ángeles, y en Malibú.

El mayor ganador de Powerball en EE.UU. adquirió coches de lujo y propiedades X/@EdwinCastr99605

También compró a sus padres una casa de US$4 millones en Altadena, que tuvo que ser rehabilitada tras los incendios.

La reacción de la comunidad de California al proyecto de Edwin Castro

La iniciativa del ganador de Powerball generó controversia entre los residentes de Altadena. Una petición para impedir que los inversores compren terrenos en la ciudad reunió hasta el momento 1500 firmas, al alegar que se trata de “una segunda ola de desastre”.

La líder de una plataforma en línea de la comunidad de Altadena, Shawna Dawson Beer, puntualizó sobre el proyecto de Castro: “La gente tiene que darse cuenta de que eso es contra lo que luchamos”. Y añadió: “Es la cuestión del desarrollo, de la densificación, de la gentrificación”.

Los residentes de la ciudad también mostraron preocupación por la población negra, que representa alrededor del 18% en Altadena. “El temor es que la propiedad de vivienda entre esta comunidad disminuya”, señaló Zaire Calvin, nativa de la ciudad. Y añadió: “Quitarles la casa a quienes han sido propietarios por generaciones es intimidante”.