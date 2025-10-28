“World series final”: hora y cómo ver en vivo el juego 4 del beisbol de Grandes Ligas entre Dodgers y Blue Jays

Los Dodgers de Los Ángeles lograron sacar ventaja frente a los Azulejos de Toronto en la Serie Mundial 2025, al ganar el tercer juego y colocarse 2-1 en el marcador global, después de que los canadienses iniciaran con una victoria en el arranque del Clásico de Otoño. Este cuarto juego podría ser crucial para ambas escuadras, ya que podría empatar la serie o acercar a los angelinos al título.

A qué hora y dónde ver el cuarto juego de la Serie Mundial entre Dodgers y Blue Jays

El cuarto juego de la Serie Mundial entre los Dodgers y los Azulejos se llevará a cabo el 27 de octubre, a las 20:00 hs, tiempo del Este de Estados Unidos, en el Dodger Stadium.

Serie Mundial 2025 entre Dodgers y Blue Jays (X @dodgers)

Los aficionados del rey de los deportes podrán seguir la transmisión en vivo en Estados Unidos por medio de Fox Sports, Fubo y MLB.tv.

Cuáles son los juegos que siguen en la Serie Mundial 2025

El quinto juego, que podría ser el último de la Serie Mundial, se jugará el miércoles 29 de octubre, también a las 20:00 hs (ET), en la casa de los Dodgers.

Freddie Freeman, de los Dodgers de Los Ángeles, observa su cuadrangular con el que dejó tendidos en el campo a los Azulejos de Toronto en la entrada 18 del tercer juego de la Serie Mundial, el lunes 27 de octubre de 2025, en Los Ángeles. (AP Foto/David J. Phillip) David J. Phillip - AP

El Clásico de Otoño podría alargarse en caso de que los canadienses empaten o ganen al menos el quinto juego, por lo que se podría alargar hasta el séptimo juego. El sexto duelo entre ambos equipos está planeado para realizarse el viernes 30 de octubre y el juego final, podría llevarse a cabo el 1 de noviembre, ambos a la misma hora y en la misma sede que los anteriores.

Cabe recordar que el campeón de las Grandes Ligas de Béisbol (MLB) es el primer equipo que gana cuatro juegos en la Serie Mundial. A los Dodgers solo les faltan dos victorias más para repetir la hazaña de la temporada pasada.

Quién tiene más posibilidades de ganar la Serie Mundial, según la IA

De acuerdo con el análisis de diferentes herramientas de inteligencia artificial (IA), los Dodgers de Los Ángeles son los favoritos para ganar la Serie Mundial 2025, pese a que tuvieron dificultades para llegar a la Serie Divisional al no calificar de manera directa.

Bo Bichette de los Azulejos de Toronto conecta en la primera entrada ante los Dodgers de Los Ángeles en el primer juego de la Serie Mundial el viernes 24 de octubre del 2025. (AP Foto/David J. Phillip) David J. Phillip - AP

Según ChatGPT, el conjunto angelino tiene ventaja gracias a su potente ofensiva, encabezada por figuras como Shohei Ohtani, quien tuvo una actuación histórica al conectar tres jonrones y lograr 10 ponches antes del inicio del Clásico de Otoño.

En promedio, los modelos de IA estiman entre un 40% y 50% de probabilidades de que los Dodgers obtengan el bicampeonato. Sin embargo, destacan que si los juegos se alargan o son de marcadores altos, los Azulejos podrían aprovechar su mejor desempeño en encuentros extensos.

Por su parte, Copilot y Gemini también colocan a los Dodgers como principales candidatos a revalidar el título de las Grandes Ligas y convertirse en el primer equipo en lograr un bicampeonato en casi 25 años, desde que los Yankees de Nueva York lo consiguieron en el año 2000.

Aun así, los Blue Jays mantienen sus posibilidades gracias a su sólido paso en la temporada regular y en los playoffs, donde demostraron su nivel al vencer 11-4 a los Dodgers en el primer juego de la Serie Mundial.