Hay quienes se preguntan si trabajan este lunes 8 de diciembre, jornada considerada un feriado nacional. Al ser un asueto que tiene alcance de todo el territorio, este incluye al total de los trabajadores. En caso de tener que cumplir obligaciones laborales este día, la legislación es clara en las pautas que debe seguir los empleadores.

Este será el último fin de semana largo del año y ya está delineado por el calendario oficial de feriados y las leyes vigentes. El asueto del 8 de diciembre, Día de la Inmaculada Concepción de María, da paso a un descanso extendido de tres días: sábado 6, domingo 7 y lunes 8 de diciembre. Este formato permite una pausa anticipada en el último mes del año, ideal tanto para actividades recreativas como para la preparación de las Fiestas.

A quién le corresponde el feriado del lunes 8 de diciembre

El feriado le corresponde a todos los habitantes de la Argentina. Al ser un feriado nacional, este incluye al total de los trabajadores. La ley 20.744 o de Contrato de Trabajo precisa en el artículo 181 que en los días feriados nacionales rigen las normas legales sobre el descanso dominical.

En el caso de los feriados nacionales rigen las normas de descanso dominical. Es decir, que en caso de que el empleado preste sus servicios durante el feriado, deberá cobrar el doble de una jornada habitual.

Fin de semana largo: ¿es feriado este lunes 8 de diciembre?

El 8 de diciembre es un feriado nacional inamovible en la Argentina, incluido en el listado de los asuetos de la ley 27.399, conocida como la “Ley de Establecimiento de feriados y fines de semana largos”. En esta fecha se conmemora el Día de la Inmaculada Concepción de María. Esta celebración es de gran significado para el catolicismo, ya que festeja el dogma que sostiene que la Virgen María fue concebida sin pecado original. Esta doctrina fundamental busca resaltar valores de fe, empatía y caridad, representados en la figura de la Virgen María, adorada como la madre de Jesucristo, nacido según la tradición por obra del Espíritu Santo a través de la intercesión divina. La fecha subraya la creencia de que María de Nazaret, la madre de Jesús, fue concebida libre de pecados.

Además de su relevancia religiosa, esta jornada es tradicionalmente el día en que se arma el árbol de Navidad en los hogares argentinos. Este acto marca el inicio oficial de la temporada navideña, infundiendo un espíritu festivo y preparando el ambiente para las celebraciones venideras.

Es feriado en Navidad: ¿también es fin de semana largo?

En contraste, la Navidad de 2025 caerá el jueves 25 de diciembre. Al ser también un feriado nacional inamovible y ubicarse en la mitad de la semana, esta fecha no conforma un fin de semana extendido, a diferencia del feriado del 8 de diciembre. La celebración conmemora el nacimiento de Jesús, siendo una de las festividades más importantes para el cristianismo a nivel global.

Entonces, ¿qué feriados hay en diciembre?

De acuerdo con el calendario oficial de feriados difundido por el Gobierno, a lo largo de 2025 aún quedan dos feriados en diciembre. El primero es el lunes 8 de diciembre, por el Día de la Inmaculada Concepción de María, un feriado inamovible. El segundo es el jueves 25 de diciembre, por Navidad, también de carácter inamovible.

Es importante destacar que el 24 y el 31 de diciembre, Nochebuena y Nochevieja respectivamente, no son feriados nacionales oficiales. Sin embargo, para algunos sectores, como la administración pública, las entidades bancarias y ciertos comercios, es habitual que la actividad se reduzca o finalice al mediodía.