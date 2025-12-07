¿Es feriado mañana, lunes 8 de diciembre?

Muchas personas se preguntan si este lunes 8 de diciembre es feriado o no. Se trata del Día de la Inmaculada Concepción de María, que sí es un feriado nacional, de acuerdo al calendario oficial de feriados y las leyes vigentes. Esta fecha ofrece un último fin de semana largo antes del inicio del nuevo año.

La expectativa se centra en el fin de semana largo de diciembre de 2025. Este se conforma por el asueto del 8 de diciembre, Día de la Inmaculada Concepción de María. Este año, la fecha cae un lunes, lo que da paso a un descanso extendido de tres días: sábado 6, domingo 7 y lunes 8 de diciembre. Este formato permite una pausa anticipada en el último mes del año, ideal tanto para actividades recreativas como para la preparación de las Fiestas.

La Inmaculada Concepción En 1 Minuto - El Santo Del Día - 8 De Diciembre

¿Es feriado este lunes 8 de diciembre?

El 8 de diciembre es un feriado nacional inamovible en la Argentina, incluido en el listado de los asuetos de la ley 27.399, conocida como la “Ley de Establecimiento de feriados y fines de semana largos”. En esta fecha se conmemora el Día de la Inmaculada Concepción de María. Esta celebración es de gran significado para el catolicismo, ya que festeja el dogma que sostiene que la Virgen María fue concebida sin pecado original. Esta doctrina fundamental busca resaltar valores de fe, empatía y caridad, representados en la figura de la Virgen María, adorada como la madre de Jesucristo, nacido según la tradición por obra del Espíritu Santo a través de la intercesión divina. La fecha subraya la creencia de que María de Nazaret, la madre de Jesús, fue concebida libre de pecados.

Además de su relevancia religiosa, esta jornada es tradicionalmente el día en que se arma el árbol de Navidad en los hogares argentinos. Este acto marca el inicio oficial de la temporada navideña, infundiendo un espíritu festivo y preparando el ambiente para las celebraciones venideras.

Calendario diciembre 2025 ChatGPT

Cómo funcionan los servicios en el feriado del lunes 8 de diciembre

En líneas generales, este lunes cuenta con las características de domingo o feriado. Así es el funcionamiento y limitaciones de los servicios públicos durante la jornada de asueto:

Administración pública : las oficinas de las diferentes dependencias de la administración pública de todo el país permanecerán cerradas en esta jornada.

: las oficinas de las diferentes dependencias de la administración pública de todo el país permanecerán en esta jornada. Colectivos : funcionarán con frecuencia reducida .

: funcionarán con . Subte y Premetro : tendrán el horario de domingo , lo que implica que la primera formación pasa a las 8 horas y la última hasta las 22 horas, dependiendo la línea.

y : tendrán el , lo que implica que la primera formación pasa a las 8 horas y la última hasta las 22 horas, dependiendo la línea. Trenes : hoy todas las líneas tienen el cronograma de domingos y feriados.

: hoy todas las líneas tienen el cronograma de domingos y feriados. Bancos : las sucursales bancarias permanecerán cerradas este viernes, por lo que no se podrán realizar trámites en ventanilla, gestiones comerciales ni operaciones cambiarias o bursátiles. Como suele ocurrir en este tipo de fechas se mantendrán en funcionamiento los cajeros automáticos , y estarán disponibles las herramientas online como el home banking, los sistemas de pagos digitales , como las billeteras y las tarjetas de débito y de crédito, y los pagos con transferencia.

: las sucursales bancarias permanecerán cerradas este viernes, por lo que no se podrán realizar trámites en ventanilla, gestiones comerciales ni operaciones cambiarias o bursátiles. Como suele ocurrir en este tipo de fechas , y estarán disponibles las herramientas online como el , como las billeteras y las tarjetas de débito y de crédito, y los pagos con transferencia. Supermercados : funcionarán con normalidad y las sucursales de las distintas cadenas estarán abiertas al público.

: funcionarán con normalidad y las sucursales de las distintas cadenas estarán abiertas al público. Escuelas : sus puertas están cerradas por el feriado.

: sus puertas están cerradas por el feriado. Recolección de residuos: el servicio funciona de manera habitual.

el servicio funciona de manera habitual. Estacionamiento en CABA : estará permitido estacionar sobre las avenidas y calles donde está prohibido estacionar los días hábiles de 7 a 21. No estará permitido estacionar sobre avenidas o calles donde está prohibido estacionar las 24 horas, como pasajes, calles con Metrobus, calles de convivencia, espacios paralelos o ciclovías. El estacionamiento medido no tendrá vigencia.

: estará donde está prohibido estacionar los días hábiles de 7 a 21. No estará permitido estacionar sobre avenidas o calles donde está prohibido estacionar las 24 horas, como pasajes, calles con Metrobus, calles de convivencia, espacios paralelos o ciclovías. El estacionamiento medido no tendrá vigencia. Peajes: los peajes funcionarán como fin de semana, y tendrán como hora pico el horario de 11 a 15, sentido provincia de Buenos Aires, y de 17 a 21, sentido centro.

Es feriado en Navidad: ¿también es fin de semana largo?

En contraste, la Navidad de 2025 caerá el jueves 25 de diciembre. Al ser también un feriado nacional inamovible y ubicarse en la mitad de la semana, esta fecha no conforma un fin de semana extendido, a diferencia del feriado del 8 de diciembre. La celebración conmemora el nacimiento de Jesús, siendo una de las festividades más importantes para el cristianismo a nivel global.

Entonces, ¿qué feriados hay en diciembre?

De acuerdo con el calendario oficial de feriados difundido por el Gobierno, a lo largo de 2025 aún quedan dos feriados en diciembre. El primero es el lunes 8 de diciembre, por el Día de la Inmaculada Concepción de María, un feriado inamovible. El segundo es el jueves 25 de diciembre, por Navidad, también de carácter inamovible.

Cuándo hay fin de semana largo Anna Bizon

Es importante destacar que el 24 y el 31 de diciembre, Nochebuena y Nochevieja respectivamente, no son feriados nacionales oficiales. Sin embargo, para algunos sectores, como la administración pública, las entidades bancarias y ciertos comercios, es habitual que la actividad se reduzca o finalice al mediodía.