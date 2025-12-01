Feriados de diciembre 2025: días festivos, asuetos y un fin de semana XL

El último mes de 2025 presenta un calendario que combina descanso extendido y festividades inamovibles, según legislación y el Ministerio del Interior, por lo que gran parte de la ciudadanía argentina podrá disfrutar de días festivos, asuetos y un fin de semana XL.

Los días de receso de diciembre de 2025 Martin Dimitrov - E+

Diciembre contará con dos feriados nacionales y uno de ellos conformará un fin de semana extralargo, por lo que habrá un nuevo receso antes de fin de año.

El foco principal es el feriado del lunes 8 de diciembre, Día de la Inmaculada Concepción de María. Esta fecha, clasificada como feriado nacional inamovible por la ley 27.399, garantiza un fin de semana de tres días.

Este descanso más prolongado se extenderá del sábado 6 al lunes 8 de diciembre. Para los trabajadores que presten servicios en el lunes festivo, rigen normas de descanso dominical, que incluye doble remuneración por jornada, según normativa laboral.

Cuáles son los días festivos, asuetos y el fin de semana XL

La conmemoración del 8 de diciembre posee doble significado en la Argentina. Se celebra el Día de la Inmaculada Concepción de María, festividad católica central que sostiene el dogma de la concepción sin pecado original.

Además, esta fecha se ha consolidado como el día tradicional para armar el árbol de Navidad en los hogares, marcando el inicio de la decoración festiva, una costumbre cultural muy arraigada en el país.

El segundo feriado inamovible de diciembre de 2025 será el jueves 25, cuando se celebra la Navidad. Esta jornada, que conmemora el nacimiento de Jesús, es una festividad cristiana clave y, al ser inamovible, no puede ser trasladada a otra fecha.

Además de los feriados oficiales, el calendario de diciembre incluye jornadas que, si bien no son feriados por ley, suelen reducir actividad. Como la Nochebuena, que coincide con el 24 de diciembre y la víspera de Año Nuevo, el 31 de diciembre. Es habitual que comercios, bancos y la administración pública operen en horario reducido o directamente cierren sus puertas, permitiendo a las familias prepararse para las celebraciones.

Ya en 2026, el primer feriado será el 1º de enero, Día de Año Nuevo, que es jueves. Durante esta jornada, la mayoría de los establecimientos comerciales, centros comerciales, supermercados e instituciones suelen cerrar o funcionar con servicios muy limitados, similar a la Navidad.

Los días festivos y feriados de 2025 Shutterstock

Los feriados que quedan en 2025

El calendario oficial de feriados de 2025, difundido por el Ministerio del Interior, confirma para el último mes del año las siguientes fechas:

Diciembre

Lunes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible)

Jueves 25 de diciembre: Navidad (feriado inamovible)

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA