Feriados: en qué destinos piensan los argentinos cuando planean el fin de semana largo de noviembre

En el anteúltimo mes del año los argentinos podrán disfrutar de un descanso XXL. Debido a que el feriado de la Soberanía Nacional es trasladable, la administración de Milei decidió correrlo al lunes siguiente, 24 de noviembre. Además, se adjuntó el viernes como día no laborable con fines turísticos. Así, se conforma un nuevo fin de semana largo ideal con dos días extra de descanso.

En este contexto, muchos aprovecharán la ocasión para realizar alguna escapada en estos días de ocio, conocer un nuevo destino o planear las vacaciones de verano. Hay una enorme variedad de opciones, desde la costa bonaerense, pasando por pueblos recónditos, hasta incluso un viaje exprés al exterior. Cada persona puede elegir de acuerdo a su presupuesto y tiempo disponible.

¿Pero cuáles son los destinos que planean visitar los argentinos este fin de semana extralargo? La herramienta de Google Trends registra las búsquedas que las personas hacen en el buscador. Así esta plataforma permite visualizar cuáles son los destinos más populares en esta etapa del año. Al seleccionar un término clave, muestra las búsquedas relacionadas que evidencian el interés de los argentinos por algunos lugares.

Con Google Trends es posible encontrar los más buscado en relación a viajes durante el fin de semana largo

Viajes exprés: los pueblos más buscados para el finde largo

No hace falta subirse a un avión o hacer un viaje de muchas horas para lograr escapar de la rutina. A veces una travesía de un solo día es suficiente para descansar y relajar. Por esta razón, muchos argentinos optan por una visita a un pueblo o localidad que esté cerca de la ciudad. De esta forma pueden alejarse del bullicio citadino sin tener que gastar demasiado en pasajes ni alojamiento.

En este contexto, la localidad de Atalaya evidenció un gran aumento en las búsquedas de los últimos días. Perteneciente al partido de Magdalena, provincia de Buenos Aires, este pequeño poblado veraniego es ideal para la pesca y el camping. A unos 100 kilómetros de la Capital, es una gran oportunidad para los amantes de la naturaleza y la tranquilidad.

Atalaya pertenece al partido de Magdalena, provincia de Buenos Aires Gerardo Viercovich - LA NACIÓN

Otro de los lugares más buscados es Carlos Keen, también en la provincia bonaerense. Esta localidad del partido de Luján es perfecta para disfrutar de parrilladas libres, visitar la feria de artesanías o incluso realizar una cabalgata. Se ubica a unos 86 kilómetros de la Ciudad Autónoma y se puede acceder por Ruta 7.

Conocer el país: los destinos nacionales más buscados

Muchos argentinos recorrerán la Argentina en este fin de semana largo. Y es que los dos días extra de descanso se presentan como la oportunidad perfecta para realizar un viaje más largo que lo usual. En este sentido, la plataforma Google Trends permite visualizar lo más buscado en pasajes y alojamientos dentro de la frontera.

La localidad al pie del Cerro de los Siete Colores es un destino popular para una escapada en el finde largo Estrella Herrera

La localidad de Purmamarca, Jujuy, tuvo un gran incremento de un 400% en las búsquedas de los últimos días. Situado a los pies del Cerro de los Siete Colores, ofrece un paisaje espectacular de desierto, montaña y casas de adobe. Además, se puede visitar el mirador del Cerro El Porito y hacer una excursión a las Salinas Grandes

En cuanto a pasajes, la ciudad de Colón, Entre Ríos, también está entre las más populares, con un aumento del 50% según la herramienta de Google. Ubicada a las orillas del río Uruguay, es conocida por sus playas y su enorme feria de artesanías. Hogar de termas y parques naturales, es una gran opción de escapada para el fin de semana.

Por otro lado, en esta recapitulación no pueden faltar las localidades de la costa bonaerense. Muchos parecen buscar la playa como refugio en estos días de ocio. San Bernardo, Mar de Ajó, Mar del Plata y Villa Gesell están entre las más populares.

Al ingresar el termino "pasaje" en Google Trends es posible visualizar las búsquedas en aumento

Escapadas al exterior: a dónde viajan los argentinos

Finalmente, también han aumentado las búsquedas de destinos fuera de la Argentina. Muchos aprovechan este momento de temporada baja para visitar lugares que durante el verano son muy populares. Además, los días de calor invitan a aventurarse a lugares más cálidos como las playas brasileras y uruguayas.

En este sentido, hubo un incremento de consultas sobre pasajes a Colonia del Sacramento, ciudad perteneciente a nuestro vecino oriental. Es icónica por su barrio histórico con adoquines y los edificios coloniales portugueses y españoles. Además, su cercanía con la Capital permite visitarla y volver en un mismo día.

Las consultas por el Buquebus a Colonia aumentaron en los últimos días RPBaiao - Shutterstock

Por otro lado, Brasil no se queda atrás en las búsquedas. Varios buscaron los precios de los paisajes paradisíacos del país limítrofe. Praia do Rosa, Ipanema, Búzios y Arraial do Cabo son algunas de las localidades que se destacan según la plataforma de Google Trends.