Calendario 2026: estos son los tres días no laborables que confirmó el Gobierno

El Gobierno nacional oficializó el esquema de descansos para el ciclo entrante mediante la resolución 164/2025 de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Manuel Adorni firmó el documento que establece tres días no laborables en el calendario 2026, con el fin de fomentar el turismo.

¿Cuáles son los tres días no laborables confirmados para 2026?

El Poder Ejecutivo nacional definió el lunes 23 de marzo, el viernes 10 de julio y el lunes 7 de diciembre como jornadas no laborables con fines turísticos, ya que al combinarse con feriados inamovibles, generan fines de semana largos. El lunes 23 de marzo se ubica antes del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia; el viernes 10 de julio sigue al Día de la Independencia; mientras que el lunes 7 de diciembre antecede al Día de la Inmaculada Concepción de María.

La resolución 164/2025 establece estos descansos para potenciar la actividad económica en las provincias. El Poder Ejecutivo utiliza la facultad que otorga la Ley 27.399 para determinar hasta tres días puente anuales.

Diferencias entre día no laborable y feriado

La normativa argentina separa los feriados nacionales de los días no laborables. La Ley de Contrato de Trabajo detalla estas distinciones en sus artículos 181 y 182, donde establece que los feriados nacionales rigen las normas del descanso dominical y la inactividad es obligatoria. Si el personal cumple tareas en esas fechas, la empresa paga el doble de una jornada habitual. En los días no laborables el empleador tendrá la opción de elegir si se trabaja en su establecimiento. Si la firma decide abrir, el empleado percibe su salario simple sin recargos adicionales.

Cronograma completo de feriados y asuetos del 2026

Enero

Jueves 1° de enero: Año Nuevo (feriado inamovible).

Febrero

Lunes 16 de febrero: Carnaval (feriado inamovible).

Martes 17 de febrero: Carnaval (feriado inamovible).

Marzo

Lunes 23 de marzo: día no laborable con fines turísticos.

Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia (feriado inamovible).

Abril

Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas (feriado inamovible) y Jueves Santo (día no laborable).

Viernes 3 de abril: Viernes Santo (feriado inamovible).

Mayo

Viernes 1° de mayo: Día del Trabajo (feriado inamovible).

Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo (feriado inamovible).

Junio

Miércoles 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes (feriado trasladable).

Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano (feriado inamovible).

Julio

Jueves 9 de julio: Día de la Independencia (feriado inamovible).

Viernes 10 de julio: día no laborable con fines turísticos.

Agosto

Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín (feriado trasladable).

Octubre

Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

Noviembre

Viernes 20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (feriado trasladable).

Diciembre

Lunes 7 de diciembre: día no laborable con fines turísticos.

Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible).

Viernes 25 de diciembre: Navidad (feriado inamovible).

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.