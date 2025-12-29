Calendario 2026: estos son los tres días no laborables que confirmó el Gobierno
La administración nacional fijó asuetos adicionales para promover turismo interno; el cronograma oficial establece fechas estratégicas para organizar descansos extendidos
- 3 minutos de lectura'
El Gobierno nacional oficializó el esquema de descansos para el ciclo entrante mediante la resolución 164/2025 de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Manuel Adorni firmó el documento que establece tres días no laborables en el calendario 2026, con el fin de fomentar el turismo.
¿Cuáles son los tres días no laborables confirmados para 2026?
El Poder Ejecutivo nacional definió el lunes 23 de marzo, el viernes 10 de julio y el lunes 7 de diciembre como jornadas no laborables con fines turísticos, ya que al combinarse con feriados inamovibles, generan fines de semana largos. El lunes 23 de marzo se ubica antes del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia; el viernes 10 de julio sigue al Día de la Independencia; mientras que el lunes 7 de diciembre antecede al Día de la Inmaculada Concepción de María.
La resolución 164/2025 establece estos descansos para potenciar la actividad económica en las provincias. El Poder Ejecutivo utiliza la facultad que otorga la Ley 27.399 para determinar hasta tres días puente anuales.
Diferencias entre día no laborable y feriado
La normativa argentina separa los feriados nacionales de los días no laborables. La Ley de Contrato de Trabajo detalla estas distinciones en sus artículos 181 y 182, donde establece que los feriados nacionales rigen las normas del descanso dominical y la inactividad es obligatoria. Si el personal cumple tareas en esas fechas, la empresa paga el doble de una jornada habitual. En los días no laborables el empleador tendrá la opción de elegir si se trabaja en su establecimiento. Si la firma decide abrir, el empleado percibe su salario simple sin recargos adicionales.
Cronograma completo de feriados y asuetos del 2026
Enero
- Jueves 1° de enero: Año Nuevo (feriado inamovible).
Febrero
- Lunes 16 de febrero: Carnaval (feriado inamovible).
- Martes 17 de febrero: Carnaval (feriado inamovible).
Marzo
- Lunes 23 de marzo: día no laborable con fines turísticos.
- Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia (feriado inamovible).
Abril
- Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas (feriado inamovible) y Jueves Santo (día no laborable).
- Viernes 3 de abril: Viernes Santo (feriado inamovible).
Mayo
- Viernes 1° de mayo: Día del Trabajo (feriado inamovible).
- Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo (feriado inamovible).
Junio
- Miércoles 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes (feriado trasladable).
- Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano (feriado inamovible).
Julio
- Jueves 9 de julio: Día de la Independencia (feriado inamovible).
- Viernes 10 de julio: día no laborable con fines turísticos.
Agosto
- Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín (feriado trasladable).
Octubre
- Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.
Noviembre
- Viernes 20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (feriado trasladable).
Diciembre
- Lunes 7 de diciembre: día no laborable con fines turísticos.
- Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible).
- Viernes 25 de diciembre: Navidad (feriado inamovible).
Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.
Otras noticias de Audiencia
Fin de año agobiante. Qué implica una “ola de calor” y cuál es el horario más peligroso de este fenómeno, según expertos
Así fue el traslado a Buenos Aires. Qué se sabe de la salud de Christian Petersen hoy, lunes 29 de diciembre
Alerta naranja del SMN. Ola de calor: hasta cuándo seguirá y cuál será el pico de temperatura en Buenos Aires
- 1
Solo rindió 13 materias: la historia del falso abogado que estafó por $54 millones y lloró ante el fiscal
- 2
La ciudad se encamina a la primera ola de calor del verano: hasta cuándo durará
- 3
Los mayores fiascos de Hollywood en lo que va del siglo: gastaron millones y perdieron fortunas
- 4
Qué se sabe del estado de salud de Cristina Kirchner