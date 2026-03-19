Es oficial: qué pasa con el feriado del martes 24 de marzo
La jornada queda unida a un día no laborable; qué dice la legislación sobre esta fecha
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En el tercer mes del año se conmemora el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, por lo que gran parte de la ciudadanía argentina contará con una jornada de asueto, y quienes deseen saber qué pasa con el feriado del martes 24 de marzo, pueden consultar el calendario oficial, que proporciona la Jefatura de Gabinete.
Allí aparece destacado el 24 de marzo como feriado nacional de carácter inamovible, en conmemoración del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, que recuerda a las víctimas del golpe militar de 1976.
Qué pasa con el feriado del martes 24 de marzo
Este año tiene la particularidad de que al feriado nacional del 24 de marzo se anexa el lunes 23 de marzo, que el Gobierno estableció como día no laborable con fines turísticos, por lo que para gran parte de la ciudadanía argentina será beneficiada un fin de semana extra largo de cuatro días consecutivos.
Esta potestad del Poder Ejecutivo se puede aplicar solo tres veces al año y en marzo es la primera ocasión en la que se utiliza.
Todos los feriados y días no laborables de 2026
Marzo
- Lunes 23 de marzo: día no laborable con fines turísticos.
- Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia (feriado inamovible).
Abril
- Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas (feriado inamovible) y Jueves Santo (día no laborable).
- Viernes 3 de abril: Viernes Santo (feriado inamovible).
Mayo
- Viernes 1° de mayo: Día del Trabajo (feriado inamovible).
- Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo (feriado inamovible).
Junio
- Lunes 15 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes (feriado trasladable del 17 de junio).
- Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano (feriado inamovible).
Julio
- Jueves 9 de julio: Día de la Independencia (feriado inamovible).
- Viernes 10 de julio: día no laborable con fines turísticos.
Agosto
- Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín (feriado trasladable).
Octubre
- Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.
Noviembre
- Lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (feriado trasladable del 20 de noviembre).
Diciembre
- Lunes 7 de diciembre: día no laborable con fines turísticos.
- Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible).
- Viernes 25 de diciembre: Navidad (feriado inamovible).
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