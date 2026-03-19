Es oficial: qué pasa con el feriado del martes 24 de marzo

En el tercer mes del año se conmemora el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, por lo que gran parte de la ciudadanía argentina contará con una jornada de asueto, y quienes deseen saber qué pasa con el feriado del martes 24 de marzo, pueden consultar el calendario oficial, que proporciona la Jefatura de Gabinete.

Qué pasa con el feriado del martes 24 de marzo fabian-marelli-11419 - LA NACION

Allí aparece destacado el 24 de marzo como feriado nacional de carácter inamovible, en conmemoración del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, que recuerda a las víctimas del golpe militar de 1976.

Qué pasa con el feriado del martes 24 de marzo

Este año tiene la particularidad de que al feriado nacional del 24 de marzo se anexa el lunes 23 de marzo, que el Gobierno estableció como día no laborable con fines turísticos, por lo que para gran parte de la ciudadanía argentina será beneficiada un fin de semana extra largo de cuatro días consecutivos.

Esta potestad del Poder Ejecutivo se puede aplicar solo tres veces al año y en marzo es la primera ocasión en la que se utiliza.

En marzo queda conformado un fin de semana de cuatro días Unsplash

Todos los feriados y días no laborables de 2026

Marzo

Lunes 23 de marzo: día no laborable con fines turísticos.

Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia (feriado inamovible).

Abril

Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas (feriado inamovible) y Jueves Santo (día no laborable).

Viernes 3 de abril: Viernes Santo (feriado inamovible).

Mayo

Viernes 1° de mayo: Día del Trabajo (feriado inamovible).

Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo (feriado inamovible).

Junio

Lunes 15 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes (feriado trasladable del 17 de junio).

Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano (feriado inamovible).

Julio

Jueves 9 de julio: Día de la Independencia (feriado inamovible).

Viernes 10 de julio: día no laborable con fines turísticos.

Agosto

Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín (feriado trasladable).

Octubre

Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

Noviembre

Lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (feriado trasladable del 20 de noviembre).

Diciembre

Lunes 7 de diciembre: día no laborable con fines turísticos.

Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible).

Viernes 25 de diciembre: Navidad (feriado inamovible).