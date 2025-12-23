Quiénes son los empleados administrativos que tienen asueto del miércoles 24 al viernes 26 de diciembre

El gobernador Axel Kicillof firmó el decreto que otorga un asueto administrativo a los trabajadores de la planta pública de la provincia de Buenos Aires. Esta medida rige para el 24, 26 y 31 de este mes, donde los agentes estatales bonaerenses acceden a un período de descanso de cinco jornadas consecutivas por la festividad de la Navidad.

¿Quiénes acceden al asueto administrativo entre el 24 y el 26 de diciembre?

Los empleados administrativos de la provincia de Buenos Aires cuentan con un cronograma especial de descanso para el cierre del año. El beneficio alcanza a quienes cumplen funciones en las distintas dependencias del Poder Ejecutivo provincial. El calendario establece que el miércoles 24 y el viernes 26 de diciembre no existe actividad en las oficinas públicas. El jueves 25 de diciembre mantiene su condición de feriado nacional inamovible. Esta disposición genera un fin de semana extralargo de cinco días para el sector público bonaerense.

Axel Kicillof firmó el decreto que otorga un asueto administrativo a los trabajadores de la planta pública de la provincia de Buenos Aires Prensa GPBA

Alcance del decreto provincial y motivos del descanso

La medida se oficializó a través del Decreto 3063/2025, que fundamenta la necesidad de otorgar estos días libres, ya que las festividades de Navidad y Año Nuevo “son celebradas tradicionalmente por la ciudadanía mediante la unión y el acercamiento de las familias y de los grupos”. El documento califica a estas fechas con un “profundo sentido religioso y conmemorativo”. Los días no laborables “generan, en la provincia de Buenos Aires, el traslado de muchos/as ciudadanos/as a distintos puntos de la Provincia y del país a fin de reunirse para celebrarlas”.

El decreto considera que “se estima conveniente arbitrar las medidas idóneas que faciliten y alienten las mencionadas celebraciones, principalmente para todas aquellas personas que se domicilian alejadas de sus seres queridos”. La firma del gobernador valida el descanso para toda la administración pública bonaerense.

La normativa no alcanza al personal de la policía bonaerense Municipalidad de San Isidro

Sectores estatales que mantienen la actividad obligatoria

El beneficio del asueto excluye a grupos específicos de la planta pública provincial que garantizan la seguridad y la salud. El personal exceptuado incluye:

Personal dependiente de las Policías de la Provincia de Buenos Aires y del Sistema de Atención Telefónica de Emergencia del Ministerio de Seguridad.

Personal dependiente del Servicio Penitenciario Bonaerense.

Personal perteneciente al Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia que cumpla funciones en los dispositivos del Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil, en Hogares y Casas de Abrigo oficiales y el que realice funciones de traslados.

Personal que se desempeñe en la Dirección Provincial de Situaciones de Alto Riesgo y Casos Críticos, en la Línea 144 y en los Hogares de Protección Integral, todos dependientes del Ministerio de Mujeres y Diversidad.

Personal hospitalario y del sistema integrado de emergencias sanitarias del Ministerio de Salud que resulte necesario para la cobertura de servicios esenciales, guardia y emergencia y toda otra prestación que no pueda ser interrumpida.

Personal comisionado en el marco del “Operativo de Sol a Sol 2025/2026”.

Personal dependiente de la Subsecretaría de Política y Seguridad Vial que a tal efecto se disponga y aquel que realice tareas de Inspección Vial.

Esta medida tampoco alcanza a las instituciones bancarias y las entidades financieras desarrollan sus actividades según sus propios calendarios y el Poder Legislativo, al Poder Judicial y a los municipios bonaerenses deciden si adoptan o no la medida.

Diferencias con el cronograma de la administración nacional

El decreto publicado por el Ejecutivo en el Boletín Oficial

El Poder Ejecutivo Nacional dispuso un esquema de descanso más acotado para sus trabajadores. El Decreto 883/2025 establece asueto para la administración pública nacional únicamente los días 24 y 31 de diciembre. Esta norma nacional apareció este lunes en el Boletín Oficial con el fin de facilitar la organización de las festividades.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.