¿Mesa adentro o mesa afuera? Así estará el clima este miércoles en Navidad

La pregunta que más se repite a pocas horas de brindar: ¿Mesa adentro o mesa afuera? Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la Nochebuena del miércoles 24 y el feriado de Navidad del jueves 25 estarán atravesados por temperaturas altas, aunque con condiciones algo cambiantes, sobre todo hacia el final de la Nochebuena.

De acuerdo con el organismo, el miércoles 24 tendrá una mínima de 23°C y una máxima de 34°C. La jornada comenzará con nubosidad durante la madrugada, seguirá con sol y algunas nubes hacia el mediodía y mostrará inestabilidad por la tarde, cuando podrían registrarse lluvias aisladas con sol y nubes.

Por la noche, la probabilidad de precipitaciones se ubicará entre el 10% y el 40%, un dato a tener en cuenta para quienes planean celebrar al aire libre.

Manana ligeramente nublada en la ciudad de Buenos Aires

Cómo estará el clima en Navidad

El jueves 25, en tanto, se presentará con un descenso de la temperatura, una mínima de 20°C y una máxima de 29°C.

El cielo estará parcialmente nublado, con presencia de sol y una muy baja probabilidad de lluvias, entre 0% y 10%, lo que anticipa una jornada más estable para el almuerzo de Navidad.

El jueves 25 se presentará con un descenso de la temperatura Gemini

Así seguirá el tiempo

El viernes 26 volverá a mostrar temperaturas elevadas, con una mínima de 21°C y una máxima de 33°C. Durante gran parte del día se espera sol con algo de nubosidad, aunque hacia la tarde y la noche aumentará la presencia de nubes, sin precipitaciones significativas previstas.

El sábado 27 mantendrá el ambiente típicamente veraniego, con una mínima de 23°C y una máxima de 32°C. El cielo se presentará con nubes y sol alternados, en una jornada estable, ideal para actividades al aire libre.

El domingo 28 cerrará el fin de semana con temperaturas algo más moderadas, una mínima de 22°C y una máxima de 30°C, y cielo mayormente soleado con algunas nubes, consolidando un escenario favorable para planes al aire libre y encuentros familiares.

Recomendaciones del SMN para evitar un golpe de calor