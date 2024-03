Semana Santa 2024: qué días del fin de semana largo son feriados

Escuchar

La Semana Santa 2024 está compuesta por los días jueves 28 y viernes 29 de marzo, y la conmemoración de estos días religiosos encierra la inquietud sobre qué días son considerados feriados.

De acuerdo al calendario de feriados que publica el Ministerio del Interior, los días que conforman la Semana Santa están catalogados de diferente manera: mientras que el jueves es día no laborable, y el empleador tendrá la opción de elegir si se trabaja o no; el Viernes Santo es un feriado nacional, por lo que rigen las normas legales sobre el descanso dominical.

Estos son los feriados que conforman el fin de semana más largo de 2024

A ambas jornadas se suman el fin de semana del sábado 30 y domingo 31 de marzo. Entonces, quedará configurado un fin de semana extralargo, dado que se añade, además, un feriado puente con fines turísticos, para el 1 de abril, y el feriado nacional del 2 de abril, correspondiente al Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.

Cómo se cobra en los feriados de Semana Santa

Las personas que deban trabajar durante la celebración de la Semana Santa deben considerar que el salario percibido en esas jornadas será diferente, según el día.

El jueves 28 de marzo es día no laborable, por lo que, en el caso de que un empleado deba prestar servicios en su lugar de trabajo, percibirá su salario simple. Según el artículo 166 de la Ley de Contrato de Trabajo, en los días no laborables, el trabajo será optativo para el empleador, salvo en bancos, seguros y actividades afines, conforme lo determine la reglamentación. Los días no laborables son de aplicación obligatoria para la administración pública y optativos para el sector privado.

Quienes deban realizar su tarea durante el viernes 29 de marzo, por ser un feriado nacional, cobrarán el doble de una jornada habitual, tal como lo explican los artículos 166 y 167 de la Ley de Contrato de Trabajo: “En los días feriados nacionales rigen las normas legales sobre el descanso dominical”. En caso de que el empleado deba prestar servicios en su lugar de trabajo, se recompensará con un 100% más de la remuneración habitual.

Para algunos trabajadores, el fin de semana largo estará conformado por seis días de descanso Unsplash.

Qué feriados quedan de 2024

Feriados inamovibles

Viernes 29 de marzo: Viernes Santo

Martes 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

Miércoles 1° de mayo: Día del Trabajo

Sábado 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo

Jueves 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano

Martes 9 de julio: Día de la Independencia

Domingo 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María

Miércoles 25 de diciembre: Navidad

Feriados trasladables

Lunes 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes

Sábado 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín

Sábado 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural

Lunes 18 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional.

Feriados turísticos

Lunes 1° de abril

Viernes 21 de junio

Viernes 11 de octubre

