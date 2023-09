escuchar

La astróloga Mhoni Vidente dio los horóscopos de cada signo de este fin de semana del 22 al 24 de septiembre en sus redes sociales. La pitonisa alertó sobre lo que les espera y, además, planteó qué dictan los astros para todos en cuestiones económicas, sociales, amorosas y hasta familiares. Serán momentos de reflexión para la mayoría y tendrán que resolver asuntos pendientes.

Aries

Sacarás adelante todos los proyectos que tenías pendientes, será un fin de semana de mucho trabajo. Aunque, tampoco te faltarán las reuniones sociales. Si te invitan, acepta y ve a distraerte de la rutina diaria.

Tauro

La energía planetaria está sobre tu signo, por lo que no habrá nada que pueda salirte mal. Te reinventarás en varios aspectos de tu vida, el único consejo que debes seguir es que te dejes fluir y te concentres en lo que quieres.

Géminis

Estás en un instante perfecto para ir en busca de la felicidad, pero antes de eso sé consciente de que te mereces todo lo bueno. Mientras tú no lo creas, no habrá manera de que las bendiciones lleguen a ti a manos llenas.

Cáncer

Tendrás un golpe de suerte con los números 05 y 07. Solo no te dejes guiar mucho por el azar, esfuérzate para conseguir las cosas. Por otro lado, los astros te envían una señal para que comprendas que no tienes que formar una pareja con cualquier persona.

Leo

Tu mejor día para este fin de semana será el 22, así que aprovéchalo. No te llenes de miedos e inseguridades porque son el tipo de ataduras que no te dejan avanzar. Enfrentarlos solo depende de ti.

Virgo

Serán días de muy buena energía en todos los sentidos. Querrás festejar todavía tu cumpleaños y mucha gente que te quiere te acompañará en esa intención. Cuídate de dolores de cuerpo porque estarán a la orden del día.

Libra

La recomendación del Universo para esta jornada es que te des algunos gustos para consentirte, sobre todo ahora que entrarás en la época de tu cumpleaños. Sal de viaje si es lo que deseas, te ayudará a distraerte.

Escorpio

Todo lo que tiene que ver con la expansión está bien aspectado para ti. Tomarás las decisiones necesarias para estar mejor, también te mostrarás bastante activo en el ámbito profesional. Te invitarán a trabajar en una institución gubernamental.

Sagitario

En los próximos días, conocerás gente especial y pasarás instantes muy alegres. También te llegará un dinero extra que no esperabas. Por otro lado, se impone que comas saludable para cuidar tu cuerpo.

Capricornio

Estarás un tanto enojado y con resentimiento porque ciertos planes no salieron como tú querías. No te preocupes, ese es un resultado natural de la vida. No todo debe de ser perfecto, aprende a vivir con las decepciones.

Acuario

Es preciso que aprendas a olvidarte del pasado y que no te quedes estancado allí. Avanza, olvídate de lo malo que sucedió y comienza a crear recuerdos nuevos. Todo ese amor que sientes por los demás, vuélcalo en ti.

Piscis

El color amarillo es el que te traerá abundancia este fin de semana, así que trata de usarlo en la ropa o mantenerte cerca de algo con ese tono. En cuestiones del amor, si esa persona no te hace feliz, aléjate. Salir de viaje te ayudará.